Vaccari: "Con noi una San Leo democratica"

Cinque uomini, altrettante donne, età media 46 anni. È la squadra di Elisabetta Vaccari, a candidata sindaca della lista civica San Leo democratica che sfiderà quella di Leonardo Bindi, sindaco uscente. La lista della Vaccari si presenterà oggi alle 18 al bar Sport di Pietracuta: "Vogliamo restituire a San Leo un ruolo centrale, garantire trasparenza, efficacia ed efficienza dell’amministrazione e ascoltare tutti i cittadini, cercando le soluzioni per migliorare la qualità della vita del paese". Nella squadra della Vaccari il più giovane è Matteo Gozzi, 27 anni, laureato in economia del Turismo. Il più maturo è il 68enne Loris Camorani, funzionario di banca in pensione, consigliere uscente della minoranza come Alessandro Tosarelli (45 anni, ingegnere), Gianluca Campidelli (53, anche lui ingegnere) e Francesca Mascella (47, impiegata di banca). Completano la lista aria Teresa Bonfante (65 anni, impiegata), Sara Guerra (41, anche lei dipendente in una banca), Federico De Luca (36, insegnante), Francesca Regattieri (43, medico), Sara Frisoni (35, insegnante). "Con una squadra così preparata e motivata – conclude la Vaccari – presenteremo un programma ambizioso e concreto".