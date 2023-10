Verucchio fa un tuffo nella storia

Verucchio per due interi weekend si immerge nella storia ed è pronta a coinvolgere in questo tuffo curiosi e appassionati con una serie di proposte suggestive. La nona edizione di ‘Più vivo la storia, più amo Verucchio’ fa ripartire la macchina del tempo nel capoluogo dei Malatesta, 9 giorni in cui attraverserà varie epoche fra suggestioni, mostre, conferenze archeologiche, visite guidate, letture animate, incontri e un nuovo trekking dell’arte. Se il museo civico archeologico rimane il punto di riferimento della manifestazione, è tutto il borgo ad animarsi. L’esordio è previsto sabato (ore 10.30) alla chiesa di Sant’Agostino con la consegna del Trono di Verucchio 2023, premio istituito dall’amministrazione comunale per insignire ogni anno cittadini che danno lustro al paese. Alle 16 nella sala magna della Rocca malatestiana presentazione del libro ‘Alle origini dei Malatesta’ di Morvan Bruschi e Andrea Antonioli (Editore Bastogi Libri). La Festa della storia 2023 regalerà anche la prima visita guidata agli straordinari affreschi di scuola giottesca del Trecento riminese rinvenuti al convento di Santa Croce.