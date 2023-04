Rimini, il processo agli otto vigili accusati d’essersi intascati i soldi dei pusher

Rimini, 19 aprile 2023 - È il giorno del giudizio per gli otto agenti della polizia locale di Rimini imputati per una serie di reati, compiuti tra il 2012 e il 2016, che spaziano dal peculato all’abuso d’ufficio al rifiuto d’atti d’ufficio al favoreggiamento personale, al falso in atto pubblico e ancora dalla soppressione distruzione e occultamento di atti veri, fino addirittura alle percosse, dalle perquisizioni e alle ispezioni personali arbitrarie, fino alla violenza privata.

Gli otto agenti erano impiegati nel Nucleo Ambientale della Polizia Municipale che ebbe un ruolo di rilievo nell’ambito di un’operazione antidroga che portò all’arresto di numerosi cittadini extracomunitari e ben 53 ordinanze di custodia cautelare.

In questo contesto, gli agenti furono accusati di essersi intascati i soldi sequestrati ai pusher, considerati il ricavato dell’attività di spaccio. Per gli otto imputati, difesi a diverso titolo dagli avvocati Roberta Rossi, Stefano Caroli e Massimiliano Annetta, che hanno chiesto l’assoluzione, il sostituto procuratore ha chiesto invece una condanna a un complessivo di oltre 70 anni di reclusione. Oggi alle 15 verrà letta la sentenza.