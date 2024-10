Vivere Riccione in regalo il 26 ottobre

Sette giorni a partire da oggi. E’ l’attesa per l’uscita del fascicolo Vivere Riccione in edicola con Il Resto del Carlino. La pubblicazione avrebbe dovuto essere oggi, ma, scusandoci nuovamente per l’impossibilità nel presentare ai lettori storie e notizie riportate in Vivere Riccione, è infine slittata di una settimana. Il 26 ottobre sarà in edicola con le storie che abbiamo preparato per i nostri lettori. Abbiamo intervistato un mito del motociclismo, Giacomo Agostini, che ci ha raccontato il suo rapporto con la città di Riccione, regalandoci alcune perle da custodire. Difficile volare più alti se si parte con un pluricampione del mondo, ma giusto è provarci. Così abbiamo incontrato Andrea Fuzzi per farci raccontare le sfide a piedi in alta quota. Un maratoneta sulle vette, ma c’è anche chi lavora tutto il giorno per arrivare vicino alla vetta. Alessandro Pecci ha 23 anni, come Sinner. E come lui passa la sua giornata con un’amica che si chiama racchetta. Tanto lavoro e sacrifici per un sogno chiamato tennis. Questo e molto altro in Vivere Riccione, in edicola il prossimo sabato.