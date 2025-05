Voci viventi contro i pregiudizi

Ieri in occasione della Giornata Internazionale contro l’Omolesbobitransfobia, Piazza Malatesta a Rimini si è trasformata in uno spazio di incontro e ascolto grazie alla “Biblioteca Vivente”, promossa da Arcigay Rimini e dal centro antidiscriminazioni Lgbti del Comune. Dieci volontari e volontarie LGBTQI+ si sono messi a disposizione del pubblico come “libri viventi”, raccontando in prima persona le proprie storie, esperienze e sfide quotidiane. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Rimini, ha rappresentato un momento di autentica empatia e confronto umano, invitando chi ha partecipato a "mettersi nei panni dell’altro", in un clima sociale spesso segnato da ostilità e incomprensione. In tempi di crescenti polarizzazioni, la Biblioteca Vivente ha ricordato quanto ascoltare sia un atto rivoluzionario, capace di costruire ponti e restituire dignità alla diversità.