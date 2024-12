Ztl 2025: telecamere attive nel centro storico e a San Giuliano

Il 2025 porterà l’accensione delle telecamere della Ztl nel centro storico e a San Giuliano. Ad annunciarlo sono le letterine inviate dal Comune, che con il Natale non hanno nulla a che vedere. È partita nei giorni scorsi la campagna informativa predisposta dall’amministrazione comunale e rivolta ai cittadini interessati alle modifiche riguardanti la regolamentazione della zona a traffico limitato e dell’area pedonale urbana del centro storico e di Borgo San Giuliano. I residenti potranno trovare le informazioni utili in vista dell’attivazione delle telecamere nei primi mesi dell’anno prossimo.

Ma l’accensione non corrisponderà all’immediata attività sanzionatoria. Ci sarà una fase di pre esercizio in cui gli occhi elettronici funzioneranno, ma le multe non saranno emesse. Terminata questa fase non verranno concessi più sconti. In questa fase i residenti potranno fare richiesta dei pass, e il Comune aggiornerà la propria banca dati. A non essere soddisfatti sono i residenti del Rione Clodio, che da anni chiedono una forte regolamentazione del traffico, ed invece dovranno attendere prima dell’arrivo dei primi verbali a chi non rispetterà la Ztl. Il comitato ha rilanciato ieri il video del consiglio comunale del 4 agosto del 2022 quando il sindaco disse che "fra non molto sarebbe stato attivato il vigile elettronico". Il comitato dovrà pazientare ancora.

Intanto il Comune sta completando l’affissione della nuova segnaletica per delimitare la zona a traffico limitato ed è in pubblicazione la gara per l’affidamento del servizio di controllo attraverso telecamere degli accessi ai varchi. La Ztl è suddivisa in due zone: Centro storico e Borgo San Giuliano.

È stata aggiornata negli orari e nelle zone, "per tutelare il centro storico dal traffico e al tempo stesso garantire l’accessibilità ai punti di interesse e venire incontro alle esigenze di residenti e operatori" spiegano dal municipio. L’area è presieduta da tredici varchi: chi avrà il permesso per il centro storico può transitare per tutti i varchi della propria zona, ma non potrà transitare in quelli di Borgo san Giuliano e viceversa.

Sono dieci in tutto i varchi della Ztl del centro storico, mentre al di là del ponte di Tiberio i varchi di accesso all’antico Borgo saranno in tutto tre. La zona a traffico limitato è ai nastri di partenza.