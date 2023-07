Albe in controluce a Riccione, Alan Sorrenti con Angelica e Frida Bollani Magoni fanno il pieno di fan

Riccione, 16 luglio 2023 – Ancora un mare di note e grande successo a Riccione con i concerti di Alan Sorrenti, stamattina sulla Spiaggia 20 accompagnato da Angelica Schiatt , e per Frida Bollani Magoni, ieri sera in piazzale Ceccarini. Alcune migliaia le persone che si sono date appuntamento per Sorrenti che con i musicisti Gaetano Scognamiglio, Bruno Belissimo e Giannicola Maccarinelli si è esibito nell’ambito della Rassegna Albe in controluce, concerti al sorgere del sole. L’intera platea che si è stesa nei due stabilimenti balneari attigui, si è trasformata in un grande coro sulle note degli ormai classici Figli delle stelle, Alba, Tu sei l’unica donna per me. Poi brani dell’ultimo album Oltre la zona sicura.

Grande partecipazione e pioggia di applausi per la giovanissima Frida Bollani Magoni che ha tenuto il concerto, voce e piano, nell’ambito della Festa della Madonna del mare. Diversi i brani tratti dall’album Primo Tour con i quali la giovanissima artista ancora una volta ha messo in evidenza il suo grande talento. I concerti all’alba continueranno domenica 30 luglio alle 5,45 nella Spiaggia 75 con Nino Buonocore. In agosto concerto in miniatura in duo con Riccardo Ciaramellari al pianoforte per Simone Cristicchi che il 6 agosto alle 5,45 si esibirà nella Spiaggia 135-136. Seguiranno Ghemon, il 13 agosto alle 6 nella spiaggia libera (zona 133), Thea Crudi e Charlotte Lazzari il 20 agosto alle 6 nella spiaggia 80-81.