Gessica Notaro e Filippo Bologni sposi: abito, look e promesse del matrimonio stile Disney

Bologna, 18 settembre 2023 – Un matrimonio da favola. È questa la promessa che Gessica Notaro e Filippo Bologni si sono fatti oggi, nella maestosa Reggia di Venaria Reale, davanti a un pubblico di cinquecento invitati. E non una favola qualunque: ad accompagnare gli sposi all’altare la sinfonia che rievoca l’indimenticabile colonna sonora Disney de La bella e la bestia.

Le promesse

“Vorrei che fosse per sempre. Come ci diciamo sempre: ti amo più dell’amore”. Così Gessica Notaro promette il suo amore eterno a Filippo Bologni.

Gessica Notaro e Filippo Bologni sposi

Abito da sposa

L'abito da sposa è firmato Atelier Emé. Gessica ha sfilato con un bellissimo abito bianco con corpino ricamato e un’elegante scollatura. Sull’acconciatura un lungo velo bianco. Infine, la gonna in crêpe cady a completare l’opera con un dolce drappeggio. A completare il look da principessa i guanti bianchi in pizzo ricamato.

Look da matrimonio

La showgirl ha affidato l’acconciatura al parrucchiere dei vip Federico Fashion Style. A truccare la bellissima sposa il team La Truccheria Cherie di Orazio Tomarchio.