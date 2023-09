Gessica Notaro e Filippo Bologni sposi nella Reggia di Venaria: il matrimonio da favola

Bologna, 18 settembre 2023 - Tanti vip e uno scenario da favola che sembra disegnata da Walt Disney. Il tanto atteso matrimonio di Gessica Notaro e Filippo Bologni è finalmente realtà. I due giovani amanti si sposeranno oggi alle 17 nella Sala Diana della Reggia di Venaria Reale, a circa dieci chilometri da Torino. I due innamorati si sposeranno circondati dall’affetto di oltre 500 invitati e a distanza di un anno dalla spettacolare proposta di matrimonio, quando Filippo si inginocchiò improvvisamente sulla sabbia di Fieracavalli di Verona, poco prima prova di coppa del mondo di salto ad ostacoli.

Il matrimonio: l’arrivo a cavallo?

La cerimonia si svolgerà con rito civile nella Reggia di Venaria, residenza sabauda patrimonio Unesco nel Torinese. Secondo indiscrezioni, i due amanti dovrebbero arrivare a cavallo, da sempre simbolo del loro amore. Lui campione di equitazione e tra i cento migliori cavalieri al mondo, lei amante sin da bambina dei cavalli andalusi. All’appuntamento del loro matrimonio non potevano che presentarsi a cavallo; o almeno queste sono i rumors. Ma insomma, non ci stupiremmo nel vedere Filippo sfilare in sella al suo matrimonio. Piuttosto, data la reggia principesca e l’atmosfera da fiaba, fa sorridere che il cavaliere azzurro si chiami proprio Filippo, come il principe del classico Disney La bella addormentata nel bosco.

Gessica e Filippo: la loro storia Gessica Notaro, riminese di 33 anni, e Filippo Bologni, 29 anni di Reggio Emilia, progettavano il loro matrimonio da mesi. Quello di Notaro oltre che un matrimonio è una rivincita. Nel 2017, infatti, la showgirl è stata vittima di una brutale violenza da parte dell’ex fidanzato, Edson Tavares, che l’ha sfregiata al volto con dell’acido. Notaro, che non si è mai arresa e dopo diversi interventi chirurgici è tornata alla vita, è diventata così uno dei simboli della battaglia contro la violenza sulle donne nel nostro Paese. Quattro anni fa, nel 2019, alla Fieracavalli di Verona ha conosciuto Filippo Bologni, il sei volte campione di salto a ostacoli. E da lì fu amore. A legarli la passione per l’equitazione e per i cavalli. Come ha ribadito più volte la showgirl quello con Filippo è “l’amore che non fa male”. Non a caso, è proprio lì nell’arena di Fieracavalli, che a novembre scorso Filippo le ha fatto la proposta in mondovisione inginocchiandosi prima della gara mondiale di equitazione.

Dove si sposano

La location di matrimonio scelta da Gessica Notaro e dal suo Filippo è la Reggia di Venaria Reale, un capolavoro barocco dall'architettura e dal paesaggio unico. Si tratta di una delle residenze sabaude, facente parte del sito seriale patrimonio dell’Umanità. In particolare, questa era la tenuta ‘venatoria’ del re dove svagarsi e andare a caccia. “Nel 2019 sono stata madrina del ballo delle debuttanti alla Reggia di Venaria Reale - racconta la showgirl al settimanale ‘Chi’ - e mi sono innamorata di questa dimora pazzesca. È la location da favola per eccellenza”. Il fatidico “sì” tra Gessica e Filippo avverrà nella Sala di Diana: un maestoso salone seicentesco che affaccia sui giardini della Reggia con le Alpi sullo sfondo. L’interno della Venaria Reale, invece, si snoda in un lungo percorso tra sale e poli espositivi di opere contemporanee. La Galleria Grande è un capolavoro dell’architetto Filippo Juvarra: è qui che Gessica e Filippo sfileranno lungo il corridoio sopra un meraviglioso pavimento a scacchi e circondati da bellissime vetrate. Ma sono i giardini il pezzo forte della Reggia, con uno scenario aperto, luminoso, con una speciale vista panoramica sul Parco della Mandria e sulle montagne alpine. Insomma, un “sì” da brividi quello che pronunceranno Notaro e Bologni tra le meravigliose sale in quella che potremmo definire la Versailles d’Italia.

Nessun regalo, ma una donazione per le donne

Agli invitati è stato chiesto di non fare regali. “Noi siamo fortunati e non ci manca nulla”, ha spiegato la showgirl, ma serve ancora molto nella battaglia contro la violenza sulle donne. Per questo, il regalo di matrimonio perfetto è una donazione alla fondazione Puzzilli per sostenere il progetto ‘Agata’ a favore delle donne vittime di violenza; progetto in cui è impegnata la stessa sposa.

Abito da sposa, parrucco e “collari”

Al look da sposa ci pensa il parrucchiere più famoso d’Italia, Federico Fashion Style. “Ho conosciuto Gessica nel 2020 (nei camerini del Festival di Sanremo, ndr) - Lei è una persona magica, da un cuore enorme, con un’energia incredibile e piena di vitalità. Spero che la vita le doni solo gioie”. E su Filippo non ha dubbi “la renderà felice”. Così commenta sui social l’hairstylist, che oggi la pettina per il grande giorno. Non è poi sfuggito il dettaglio dei collari: ben cinque collane glitterate misto perle e con mega fiocco bianco per Nala, la graziosa bassotta di Gessica che sfilerà insieme agli altri 500 invitati alla festa.