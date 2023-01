Gessica Notaro ‘caliente’ con Filippo Bologni in Messico

Gessica Notaro e Filippo Bolognini a Cancun in vacanza

Cancun (Messico), 18 gennaio 2023 – La nuova vita di Gessica Notaro passa anche dal Messico, dove la 33enne ex modella e addestratrice di delfini riminese sta trascorrendo una vacanza rilassante con il futuro marito, Filippo Bologni, il campione di equitazione di Reggio Emilia. Un paio di mesi fa la proposta di nozze durante Fieracavalli di Verona (video).

La riminese è salita agli onori delle cronache nazionali, suo malgrado, nel 2017, quando il suo ex fidanzato per vendetta la sfregiò gettandole acido sul volto.

Lì è iniziato il suo calvario, ma anche la sua lenta ma costante rinascita: gli interventi chirurgici per ridurre i danni subiti, la benda sull'occhio sinistro diventata quasi il simbolo del suo nuovo ruolo, quello di attivista che gira l'Italia per sensibilizzare l'opinione pubblica su femminicidi, violenza di genere e sicurezza delle donne. E poi l'avventura in tv, a Ballando con le stelle. E una nuova serenità conquistata anche grazie al suo nuovo compagno, Filippo Bologni, con cui convolerà a nozze.