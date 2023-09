Il matrimonio da favola di Gessica Notaro: niente regali, ma una donazione per le donne vittime di violenza

Rimini, 15 settembre 2023 – Il grande giorno è vicino. Quello in cui Gessica Notaro e Filippo Bologni pronunceranno il fatidico sì.

Il 18 settembre la showgirl riminese, 33 anni, e il campione di equitazione di Reggio Emilia, 29, fanno coppia da tre anni esatti. Lo scorso novembre Filippo aveva chiesto alla mano a Gessica durante la Fieracavalli di Verona, dove i due si erano conosciuti nel 2019.

Una proposta di matrimonio ‘insolita’ e davanti al pubblico in festa, che aveva fatto subito gli auguri ai futuri sposi.

Gessica Notaro e Filippo Bologni: matrimonio il 18 settembre a Torino con 500 invitati (da Instagram)

In questi mesi la coppia ha preparato il matrimonio in tutti i dettagli. La cerimonia (si sposeranno con rito civile) e il ricevimento si terranno alla Reggia di Venaria Reale a Torino.

È stata Gessica a scegliere il luogo dove giurare amore eterno a Filippo. “Nel 2019 sono stata madrina del ballo delle debuttanti alla Reggia di Venaria Reale e mi sono innamorata di questa dimora pazzesca. È la location da favola per eccellenza”, racconta la Notaro al settimanale ‘Chi’, che ha avuto l’esclusiva per il matrimonio.

Che si annuncia davvero da favola: oltre 500 gli invitati, tra loro tantissimi vip.

Anche l’ingresso di Gessica e Filippo alla Reggia sarà da favola. I due sposi si presenteranno a cavallo, come ha già fatto capire lei stessa. Sì perché il palazzo torinese è stato scelto anche perché “io e Filippo sognavamo un matrimonio disneyano, dove includere i nostri amati cavalli. Speriamo nel bel tempo e nel sole”.

Agli invitati hanno chiesto di non fare regali, perché “noi siamo fortunati e non ci manca nulla”, ma di fare una donazione alla fondazione Puzzilli per sostenere il progetto ‘Agata’ a favore delle donne vittime di violenza.

Un progetto che vede impegnata in prima linea Gessica, che dopo l’aggressione con l’acido subita (nel 2017) dal suo ex Edson Tavares ha aiutato tantissime donne vittime di violenza.

Filippo è l’uomo che ha ‘stravolto’ la vita di Gessica. “Prima di lui probabilmente non sono mai stata innamorata fino in fondo. Ma quando arriva la persona della tua, lo senti”.

Nelle sue precedenti relazioni invece “quando mi parlavano di matrimonio sono sempre fuggita”.

A Filippo invece ha detto subito sì “ed è stato bellissimo. Abbiamo un rapporto molto giocoso, siamo innamorati, siamo complici e ci divertiamo insieme”.

E promettono di far divertire anche i 500 invitati, lunedì alla Reggia di Venaria Reale, durante la grande festa per il loro matrimonio.