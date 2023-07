Just do it, la nuova hit dell'estate 2023 di Marco Corona e Neja che spopola in discoteca

Rimini, 3 luglio 2023 – Siamo nel 1986 e la voce di Linda Wesley accompagnava le vacanze degli italiani con la sua: “Wild on the isle”.

Trentasette anni dopo, un trio di DJs e produttori, composto da Marco Corona, Italian Disco Mafia e Featuring Neja, ci riporta a quelle sensazioni ed emozioni, proponendola con un nuovo remix e in una versione che riporta ai fasti della Italo Disco. Ora è ‘Just Do It’ la hit che sta spopolando in tutte le discoteche europee e soprattutto in quella della Riviera Romagnola.

E’ uscita pochi giorni fa, l’ultima produzione musicale di Marco Corona, il deejay riminese che ha iniziato la sua carriera nel 1990, come voce ufficiale delle vacanze in Riviera, con Publiphono sulla spiaggia e ha aperto le tappe italiane del tour di Mika (luglio 2010) e Alvaro Soler .

Il DJ riminese ha presentato tanti eventi live: tra questi, la festa del campione del mondo MotoGP Valentino Rossi "Tavullia Vale", l'I-Tim Tour, alcune tappe del Giro d'Italia, gli Internazionali di Tennis di San Marino, le "Partite del Cuore", della Nazionale Piloti ed ogni giorno è in diretta ogni giorno alle 15:00 con "Stabiliamo un contatto" a Radio San Marino.

Corona, come è arrivata questa Hit?

"Quest’anno faccio 50 anni, la prima volta che sono andato in discoteca avevo 13 anni e la prima canzone che sentita era proprio questa di Linda Wesley . Ho rifatto un po' il testo cambiando 2 strofe, i suoni sono originali, e grazie alla voce di Neja, artista di prim'ordine, e la produzione degli "Italian Disco Mafia" il duo formato da Gary Caos e Peter Kharma, musicisti conosciuti a livello internazionale nella scena Dance e House, è uscita questa " Just do It" .Italian Disco Mafia" hanno collezionato oltre 25 Milioni di visualizzazioni su YouTube, 30 Milioni su Tik Tok e collaborato con artisti del calibro di David Guetta. Una garanzia".

Un brano scacciapensieri...

"In un'estate decisamente anni '80 come è quella che stiamo vivendo "Just Do It" sembra essere il pezzo perfetto per rilassarsi ovunque: al sole, sotto l'ombrellone, in auto, persi nel traffico, di giorno e di notte. In discoteca, su Spotify. Ha un groove decisamente attuale, perfetto per ballare senza pensieri, ma il riferimento è chiaro, ovvero il successo assoluto di Linda Wesley, una canzone decisamente spensierata".

Corona, lei ha festeggiato 30 anni di carriera tra radio ed eventi. Come si sente?

" Sono quello di sempre, la musica è la mia vita. A 13 anni andai al " Bandiera Gialla" di Rimini mi accompagnò una mia zia che era venuta in vacanza da Milano. Osservando il DJ , i mixer e i piatti di allora, l'ambiente, la gente allegra, ho capito che volevo fare quello da grande. L'imprinting me lo ha dato quella serata sulle colline di Covignano e da lì, ho iniziato a volare con la musica"