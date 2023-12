Rds Stadium di Rimini si ferma: 20 anni di musica, l’ultimo concerto con Venditti e De Gregori

Rimini, 19 dicembre 2023 – Si ferma per lavori l’Rds Stadium. A 20 anni esatta dalla sua apertura, l’impianto sportivo di viale Rodriguez non sarà disponibile per concerti ed eventi per almeno un paio d’anni.

Da Gianni Morandi a Claudio Baglioni, dai Pooh a Zucchero, fino a Ligabue e Laura Pausin i, che hanno segnato gli ultimi mesi di attività dello Stadium così come lo conosciamo. Il palazzetto di Rimini ha visto passare in questi anni la storia della musica italiana, e non solo, visto che da queste parti sono passati anche artisti internazionali come Bryan Adams e Steve Vai. Fino al gran finale: lo show dello scorso 15 dicembre di Venditti e De Gregori ha chiuso una gestione ventennale, a cura di Ernesto De Filippis.

Fine di un’epoca

Ora è tempo di ricostruire, per rendere la struttura ancora più moderna, come anche sostenuto dall’amministrazione comunale di Rimini. “Con i lavori in corso, finanziati dal PNRR con 4 milioni di euro – si legge nella nota – lo stesso contenitore ammodernato e migliorato nei servizi e nella reversibilità tra concerti e eventi sportivi e spettacolo, amplierà finalmente il numero e le giornate di manifestazione, avendo ben chiaro l'obiettivo di un definitivo salto di qualità per essere in futuro sempre più punto di riferimento non solo della grande musica nazionale e internazionale ma ospitando eventi e competizioni sportive di altissima caratura durante l'arco dell'intero anno”.

Un occhio di riguardo verrà dato alla danza sportiva, che a Rimini ha sempre portato grandi introiti economici.

Il nuovo impianto

Ma come sarà il nuovo Rds Stadium? "Con questo importante intervento di riqualificazione – continua il Comune – la città incrementerà dunque il numero di spettatori e il Pil prodotto (quantificabile in svariati milioni di euro ogni anno) da questo tipo di manifestazioni, sempre più importante e centrale nelle dinamiche dell'offerta riminese 12 mesi all'anno. Solo per la danza si prevedono a regime 500mila pernottamenti tra atleti, tecnici, accompagnatori, spettatori, per un indotto stimato in 50 milioni di euro all’anno.

L’inizio dei lavori è previsto per l’8 gennaio 2024, con il cantiere che andrà avanti fino a fine 2025.