Vip per l’alluvione: sfilata al Grand Hotel di Rimini per solidarietà. Foto

Rimini, 28 giugno 2023 – Grande successo per la serata di gala (video) al Grand hotel al chiaro di luna, promossa dalla rivista "Chi" per raccogliere fondi a favore degli alluvionati, in collaborazione con Mondadori Media e Banca Mediolanum.

Il Gala Charity Dinner (foto) è iniziato con una vera e propria sfilata sul blue carpet che ha visto protagonisti gli attesissimi vip tra una folla di fan e curiosi. "Quando è scattata l’emergenza ci siamo sentiti subito in dovere di intervenire in aiuto alle popolazioni colpite - spiega Alfonso Signorini, direttore di Chi, accogliendo gli ospiti – abbiamo lanciato un appello ai nostri amici, colleghi e lettori che si sono attivati subito in modo repentino e nel contribuire aiutando le popolazioni colpite". Restituire alla Romagna lo splendore per cui tutti la conoscono, una caratteristica che possiamo ritrovare anche nella scelta della location per quest’evento.

A rimarcare l’importanza di questa serata è Paola Battani, direttrice del Grand Hotel. "Abbiamo accolto con piacere ed entusiasmo l’invito. Sono stati raccolti più di 150mila euro e le donazioni stanno ancora aperte fino al 10 di luglio e siamo felici di poter supportare la causa con la nostra struttura". Non mancano le parole di conforto e di speranza anche di Orietta Berti che in compagnia del cantante Fabio Rovazzi con il quale ha percorso insieme il blu carpet, invita alla generosità: "La Romagna va aiutata perché questa terrà è caratterizzata da persone generose e volitive, sono sempre stata affezionata a questa terra dove ho creato un sacco di ricordi sia durante la mia infanzia, che in compagnia dei miei figli e oggi dei miei nipotini. Quest’anno avrei dovuto festeggiare il mio compleanno in compagnia dei miei cari ma ho deciso di devolvere tutto in beneficenza e aiutare chi ha perso tutto". La serata si è conclusa con l’afteparty sulla spiaggia privata dell’hotel con una esclusiva performance di Achille Lauro e un attesissimo dj set di Claudio Cecchetto.