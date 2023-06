Galà per gli alluvionati al Grand Hotel di Rimini: ecco i vip al party di Signorini

Rimini, 27 giugno 2023 – Glamour, musica, una parata di vip e uno scenario d’eccezione: il Grand Hotel di Rimini. La rivista ‘Chi’ ha scelto questo luogo storico e iconico, di felliniana memoria, per organizzare un galà dalla forte valenza solidale: un evento a sostegno delle persone e delle comunità dell’Emilia-Romagna colpite dall’alluvione.

Domani sera si terrà l’atteso party ’Chi al Chiaro di Luna ’, un appuntamento su invito che riunisce personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, dell’imprenditoria e del territorio. Tantissimi gli ospiti, attesi al Grand Hotel dalla padrona di casa Paola Batani, fra cui Massimo Borgnis, direttore di ‘Chi’ , Alfonso Signorini, direttore editoriale della rivista, che siederà anche al pianoforte, Orietta Berti, il cantante Achille Lauro e Claudio Cecchetto , che torna alla consolle per il gran finale.

La festa e le performance degli artisti si potranno seguire sull’account Instagram di Chi con il racconto social della serata (@chimagazineit; #chialchiarodiluna). "Essere al fianco di chi è in difficoltà è un bisogno sempre più impellente della nostra società – sottolinea Alfonso Signorini –. Distratti da mille cose, basta una emergenza per farci capire quanto è importante essere utili. Ed è bello che Chi sia al fianco della gente dell’Emilia Romagna in una causa tanto importante". Sono tantissimi i volti noti e amati della tv attesi in Riviera, come Milly Carlucci, Simona Ventura, Gianluigi Nuzzi.

Il Gala Charity Dinner di Chi sarà il momento clou della raccolta fondi ’Insieme aiutiamo l’Emilia Romagna’ lanciata nelle ore successive all’alluvione e che ha già raccolto oltre 95mila euro, a cui si aggiungeranno i risultati della serata riminese. L’intero ricavato della cena, che vedrà la partecipazione di oltre duecento imprenditori e celebrities, sarà infatti devoluto alla Regione Emilia-Romagna, attraverso un conto dedicato. Il galà avrà inizio con il red carpet, alle 18.45, sul piazzale davanti al Grand Hotel con la sfilata delle star, i selfie, le foto e gli autografi: un momento, questo, aperto al pubblico e che i fan non si lasceranno certo sfuggire. L’evento proseguirà poi con la Cena Charity Vip e con l’ after party sulla spiaggia privata dell’hotel. Musica e divertimento, con la chiusura di serata affidata a Claudio Cecchetto per una speciale ’anteprima’ della Notte Rosa, in programma dal 7 al 9 luglio. Cecchetto, solo per questa occasione sarà protagonista di un djset in cui ricreerà l’atmosfera di fine anni ’70 della discoteca Divina di Milano, dove al tempo era il resident dj. Un locale iconico che ha scritto la storia delle disco music. Il claim che accompagna la kermesse è pink fluid , un’idea che porta la firma di Cecchetto, messaggio di libertà e condivisione.