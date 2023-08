Vacanze low cost a Rimini: come spendere 40 euro anche in alta stagione

Rimini, 6 agosto 2023 – Pernottamento e colazione: 40 euro a persona in agosto. Ma in bassa stagione si scende a 25. Mezza pensione a 70. Tra i tanti alberghi che in riviera offrono un buon rapporto qualità-prezzo c’è l’hotel Oria, due stelle con 15 stanze e 25 posti letto a Rivabella.

Hotel Oria a Rimini: il racconto di una vacanza a basso prezzo a Rimini

"Io e mio marito l’abbiamo comprato facendo il mutuo e ipotecando casa quattro anni fa – sorride Claudia Rattazzi, come il marito Giorgio Carlucci di origini pugliesi, lei con laurea in Turismo a Rimini nel 2000 –, dopo varie esperienze lavorative tra ristorazione, settore alberghiero e, lui, discoteche. Io e Giorgio un giorno ci siamo detti: cosa facciamo a 40 anni? Questo era il nostro sogno e l’abbiamo realizzato. Siamo contentissimi, abbiamo ospiti che tornano ogni anno, quasi tutti da Lombardia, Piemonte e Veneto, soprattutto col passaparola. Si sentono a casa loro".

Tra i punti di forza la cucina: Giorgio fa il cuoco, propone piatti semplici, mediterranei, ma anche cucina romagnola con strozzapreti, lasagne, piada coi sardoncini. Poi la vicinanza a mare e spiaggia, l’ambiente familiare. Una colonna è la suocera di Claudia, factotum dell’hotel, dalla sala alle camere.

Il clima d’antan si respira a pieni polmoni: al momento della foto di gruppo gli albergatori chiamano all’appello tutti i clienti col nome di battesimo. "Questa stagione è un po’ in salita – prosegue Giorgio Carlucci – come per tutti, ma ci difendiamo. I clienti storici ci hanno chiamato dopo l’alluvione, li abbiamo rassicurati e sono tornati. Abbiamo fatto aperture straordinarie invernali: tiepidino, in futuro vedremo".

"Noi qui siamo come a casa, è la terza volta quest’anno che torniamo, sempre nella stessa camera – sorridono Mario Agazzi e la moglie Luigi Mazzoleni, bergamaschi –. Il prezzo è giusto, si mangia bene, siamo in famiglia".

"Primi di pesce spettacolari – fanno eco Alberto Allegretto e Floriana Navisi – ambiente familiare, spiaggia piccola dalla quale vediamo i nostri tre bimbi fare il bagno: è il nostro albergo!"