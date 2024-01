Mostra su Toulouse-Lautrec a Rovigo 2024: a Palazzo Roverella la magia di Parigi

Rovigo, 23 gennaio 2024 – Quella che si aprirà il prossimo mese a Palazzo Roverella di Rovigo è certamente una delle mostre da non perdere del 2024. Il protagonista di questo grande appuntamento con l'arte sarà Henry de Toulouse-Lautrec, celeberrimo artista e illustratore francese di fine '800.

La mostra

L'evento durerà d al 23 febbraio al 30 giugno ed è promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e dal Comune di Rovigo, con il sostegno dell'Accademia dei Concordi e di Intesa Sanpaolo.

La rassegna avrà come punto chiave la carriera da pittore di Toulouse-Lautrec, senza tralasciare quella non meno importante da illustratore di manifesti. Verranno esposti dipinti, pastelli e disegni dell'artista provenienti da musei di tutto il mondo, rapportati ai lavori degli artisti parigini dell'epoca. La mostra avrà come scopo anche quello di confrontare i lavori di Touluse-Lautrec con quelli di coloro che, contemporaneamente, condividevano il medesimo ambiente parigino.

A cura dell'evento ci saranno Jean-David Jumeau-Lafond, Francesco Parisi e Fanny Girard (direttrice del Museo Toulouse-Lautrec di Albi), con la collaborazione di Nicholas Zmelty della sezione Manifesti e Incisioni. Attraverso le 60 opere dell'artista su 200 complessive, la mostra permetterà ai visitatori di calarsi il più possibile nella sua realtà. Apparterrà all'esposizione anche una serie di focus sulla Parigi dell'epoca, intitolati "Parigi 1885-1900", "Le Chat Noir", "Toulouse-Lautrec e gli amici artisti" e "Il rinnovamento della grafica", oltre che una sezione dedicata al movimento artistico francese "Les Arts Incohérents", le cui opere sono state rinvenute soltanto nel 2018.

Il contesto storico

Henri de Toulouse-Lautrec si trasferì per la prima volta a Parigi nel 1881, nel momento in cui capì che l’arte sarebbe potuta essere la strada da seguire. Henri si calò subito nell’atmosfera della Parigi della Belle Epoque, tanto che iniziò a frequentare uno dei quartieri popolari più famosi della città, ovvero Montmartre. Qui conobbe altri grandi artisti dell’epoca, tra i quali Edgar Degas e Vincent Van Gogh, divenuto poi suo grande amico.

Al tempo, Montmartre era un quartiere simbolo di vita mondana e spensieratezza: sale da ballo, ristoranti, caffè e bordelli lo rendevano un luogo d’attrazione per tante persone dell’epoca, tra i quali gli artisti più celebri. L’ambiente libertino di Montmartre fu una fonte di ispirazione per Toulouse-Lautrec, che vi realizzò oltre 700 dipinti e 4000 disegni. Immortalò ogni tipo di situazione presente all’interno del quartiere, tra cui dipinti realizzati all’interno dei bordelli che suscitarono non pochi scandali. Per una personalità tanto geniale quanto tormentata come quella del pittore francese, Montmartre si rivelò un posto dove lasciare spazio all’ispirazione e alle idee. Fu proprio un manifesto realizzato per il Moulin Rouge, uno dei più noti locali dell’epoca, a renderlo famoso alla comunità e dargli modo di iniziare una carriera da litografo, parallelamente a quella di pittore.

La mostra, quindi, darà modo al visitatore di immedesimarsi negli ambienti dove l’artista è maturato come tale. Una rappresentazione attraverso fotografie, dipinti e rappresentazioni di un contesto storico-sociale che ha regalato a noi storie, personaggi e opere di interesse mondiale.

Biglietti e orari

I biglietti sono acquistabili sul sito online di Palazzo Roverella, nella sezione “Pianifica la tua visita”. Il Palazzo è situato in via Giuseppe Laurenti, numero civico 8/10.

Il costo della visita è di 10 euro per il biglietto intero, di 8 euro per il biglietto ridotto e per coloro che appartengono ad un gruppo dai 15 alle 25 persone e di 3 euro per i biglietti speciali dedicati agli studenti di qualunque scuola primaria e secondaria. E’ prevista un’aggiunta di 4 euro in caso di noleggio dell’audioguida. Per quanto riguarda le visite guidate, il costo è di 6 euro a persona per quelle a presidio fisso (possibili tutti i sabato, domenica e festivi alle 10:30, 12:00, 15:30 e 17:30), mentre è di 75 euro totali per i gruppi di massimo 25 persone.

Palazzo Roverella è aperto da lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 20. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0425 460093.