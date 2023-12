Scoperti in un anno 32 evasori totali a Rovigo

Rovigo, 27 dicembre 2023 – La fine dell’anno è un momento di bilanci anche da parte del Comando Provinciale di Rovigo. Le attività svolte quest’anno hanno permesso d’individuare ben 32 evasori totali, i quali non hanno versato imposte sui redditi per circa 25 milioni euro ed IVA dovuta per circa 7 milioni.

Chi è l’evasore totale?

SI tratta di quell’imprenditore che per almeno una annualità non ha presentato le prescritte dichiarazioni (e quindi non ha né liquidato né versato imposte) per almeno una imposta.

I comparti controllati

Nel particolare sono vari e principalmente ricadenti nella manifattura tessile, nella produzione di infissi, nell’industria, nel commercio, nell’alimentare, nei servizi, nella consulenza e nella attività svolta da professionisti in diversi campi.

Gli atti delle verifiche sono ora a disposizione degli uffici dell’Agenzia delle Entrate di Rovigo per il recupero dei tributi evasi e l’irrogazione delle sanzioni. Questi risultati così eclatanti e di notevole impatto riguardano solo i casi di evasione totale scoperti dal Gruppo di Rovigo e dai Reparti da questo dipendente (le Tenenze di Adria, Lendinara, Loreo e Occhiobello) a cui vanno aggiunti i risultati derivanti da evasione ordinaria.