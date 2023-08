Rovigo, aggredisce l’ex compagna sotto casa e la insegue in auto: lei arriva davanti alla Questura e lo fa arrestare

Rovigo, 28 agosto 2023 – Una storia di violenza incontrollata che è stata resa nota a distanza di giorni, al termine delle indagini della Procura rodigina. Si tratta di fatti avvenuti nella notte del 21 agosto scorso. Un uomo di nazionalità italiana è stato arrestato in flagranza di reato mentre stava picchiando l'ex compagna, dopo averla aspettata davanti casa e successivamente inseguita in auto per le vie del centro di Rovigo.

L’intervento davanti alla Questura

La donna, che si trovava a bordo della sua autovettura con la figlia minore, è riuscita a fermarsi davanti alla Questura di Rovigo ed a chiedere aiuto. A quel punto è intervenuto il personale del corpo di guardia e delle volanti della Polizia di Stato, che si trovava all'interno degli alloggi della Questura. Il Procuratore della Repubblica di Rovigo, Manuela Fasolato, ha reso noto che l’uomo è stato arrestato con l’ipotesi di reato per atti persecutori e lesioni. La Procura ha richiesto ed ottenuto la convalida dell'arresto e la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie. Al momento il procedimento è in fase d’indagine preliminare.