Badia, commozione per la morte di Giorgio Cicogna

Badia Polesine, 5 agosto 2023 – Ha destato profonda commozione, a Badia, la notizia della morte di Giorgio Cicogna, 75 anni, già vicesindaco della città e assessore comunale negli anni Novanta, per anni esponente di spicco del Partito Liberale Italiano.

Figlio di Giancarlo, padre e 'maestro di politica' assieme alla generazione dei Tullio Bruschetta e dei Casimiro Ravagnani, e di Lala Lubelska, ebrea polacca sopravvissuta ad Auschwitz e testimone-chiave della Shoah per gli archivi Spielberg, Cicogna è stato la memoria storica e, fino a qualche anno fa, l'animatore della tradizione liberale badiese, una enclave che, negli anni d'oro, anche grazie al suo impegno, ha vantato risultati elettorali da primato in Italia: una tradizione che, per decenni, ha animato, tenuto viva e rappresentato sia in consiglio comunale che a livello provinciale, regionale e nazionale.

Dotato di grandi capacità organizzative, e forte di relazioni personali e istituzionali di alto livello, nella storica sede di via Roma ha cresciuto una generazione di giovani a 'pane e politica'.

Un insegnamento improntato al rispetto dell'avversario, al confronto costante e alla saldezza nei principi.

Più volte consigliere comunale e dal 1990 al 1992/93, divenne anche vice sindaco di Badia. Nel 1999 fu candidato sindaco nella Lista Futuro con Alleanza Nazionale, che guidò con impegno e passione sino alla scadenza del mandato nel 2004.

Il suo impegno continuò nella speranza di rivedere sventolare la bandiera tricolore del 'suo PLI' e, alla morte della madre, portando nelle scuole la sua testimonianza di ebrea polacca, nativa del ghetto di Lodz, deportata e fortunatamente sopravvissuta alla Shoah.

Un impegno che, per Giorgio Cicogna, era diventato nel tempo quasi una missione educativa, un lascito non facile ma carico di responsabilità, che aveva inaugurato anche una nuova stagione importantissima della sua vita.

Uomo generoso, solare e celebre per le sue barzellette e la grande umanità, sia per storia familiare che per tradizione politica è sempre stato vicino, con slancio ma anche con discrezione, allo Stato di Israele, dove vive la parte materna della sua famiglia.

Nel rispetto delle sue volontà, l’ultimo saluto a Cicogna si svolgerà martedì 8 agosto alle ore 16,30 nel cimitero monumentale di Badia Polesine.

Nell'epigrafe, per chi volesse onorarne la memoria, è suggerita una 'opera di bene' a favore della Casa di Abraham di Grignano Polesine.