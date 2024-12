Il 2024 dei carabinieri di Rovigo: oltre 1.300 denunciati e 70 arresti

Rovigo, 28 dicembre 2024 – Un bilancio positivo dell’attività operativa dell’arma polesana nel 2024. I dati e dettagli sono stati presentati stamani in una conferenza stampa, tenutasi nella sede del comando provinciale dei carabinieri di Rovigo in via Silvestri. Intervenuto il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Edoardo Campora. Un 2024 in cui i carabinieri del comando provinciale di Rovigo hanno complessivamente perseguito 6.214 delitti sui quasi 7.000 perpetrati in tutta la provincia che hanno portato. Nel 2024 denunciati complessivamente all’autorità giudiziaria di 1305 persone, di cui 70 in stato di arresto e 1235 in stato di libertà.

Le chiamate al 112

Sempre nell’intero anno 2024 il numero di emergenza 112 (gestito direttamente dalla centrale operativa del comando provinciale di Rovigo con il supporto delle centrali delle compagnie carabinieri di Adria e Castelmassa) ha complessivamente ricevuto circa 130mila chiamate (81.413 nel 2023), con oltre 355 chiamate al giorno, nonché gestito numerosissimi interventi di varia natura per soccorso. Nel dettaglio liti, codici rossi, furti ed altro, particolarmente rilevante è stata l’attivazione della centrale operativa da parte degli allarmi automatici antintrusione di private abitazioni ed aziende, direttamente collegate alle centrali operative. Questi quantificati in oltre 7.000 chiamate. 18.250 sono invece le chiamate alla centrale operativa dalle stazioni carabinieri, attivate da cittadini che si rivolgono ai comandi stazione del luogo di residenza in orari in cui sono chiuse al pubblico, assicurando la risposta da parte dell’operatore del 112.

Gli interventi sul territorio polesano

La centrale operativa ed i carabinieri distribuiti nel territorio sono stati chiamati a gestire anche decine di migliaia di allarmi dei numerosi braccialetti elettronici, oltre che dei correlati dispositivi in possesso alle vittime di reati contro le fasce deboli, che vengono attivati in caso di pericolo. Nel corso dei servizi esterni svolti nell’intero anno 2024, i carabinieri delle stazioni e dei Nuclei Radiomobili del polesine hanno controllato circa 60mila persone e quasi 35mila veicoli. Denunciati in stato di libertà 112 persone per guida sotto l’influenza dell’alcool e 21 persone per guida in stato di alterazione in conseguenza assunzione sostanze stupefacenti. Rilevati, in tutto il territorio provinciale, 400 incidenti stradali (440 nel 2023) di cui 6 con decessi (9 nell’anno 2023) e 215 con feriti (275 nell’anno 2023).

Le denunce contro i reati di droga

Nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti i reparti del comando provinciale carabinieri di Rovigo hanno complessivamente perseguito 35 reati con 16 persone arrestate e 22 persone denunciate in stato di libertà, nonché segnalato quali assuntori di sostanze 78 persone, di cui 7 minorenni.

I dati delle violenze sulle donne

Sul fronte dei reati del cosiddetto ‘codice rosso’, nell’intero anno 2024 sono stati perseguiti dall’Arma polesana 152 delitti (127 nel 2023). I reati contro il patrimonio, le denunce dei furti in abitazione perseguiti dall’arma, nell’intero 2024, sono state oltre 700 (contro gli oltre 500 dell’anno precedente).