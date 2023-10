Canaro, incidente tra auto e scooter sulla Statale 16: morto sul colpo motociclista di 66 anni di Ferrara

Canaro (Rovigo), 12 ottobre 2023 – Incidente mortale stamani nel territorio di Canaro. Il fatto è avvenuto poco dopo le 10 sulla Strada statale 16 in prossimità con l’intersezione di via Marconi e via Montale. Una ricostruzione di quanto avvenuto, ancora in fase accertamento, vede coinvolti un’auto Renault Mègane bianca, con alla guida un residente di Canaro, e uno scooter: in sella un 66enne di Ferrara che è morto sul colpo.

L’incidente

Si è trattato di un impatto violentissimo, con il motociclo che ha prima sbattuto contro il parabrezza dell’auto e poi terminare a terra. A perdere la vita è stato lo scooterista di 66 anni residente a Ferrara. Sul posto sono giunti prontamente i soccorsi con un’auto medica ed ambulanza del Suem118, a nulla sono servite le operazioni di rianimazione accertando, purtroppo, il decesso del conducente dello scooter. Assistito e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Rovigo il conducente dell’autovettura, rimasto ferito per alcuni traumi, ma non è in pericolo di vita. In loco i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del tratto di Ss16 teatro dell’incidente. Sul posto le pattuglie dei carabinieri delle stazioni di Canaro e Occhiobello per i necessari rilievi e gestione della viabilità. A tal proposito è stata interrotta temporaneamente al traffico il tratto di Ss16, deviando su altre strade le auto.