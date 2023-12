Perseguita l’ex marito per vedere i figli, arrestata una 48enne nell’Alto Polesine

Rovigo, 26 dicembre 2023 – Perseguita marito e figli, arrestata una donna di 48 anni. Episodi che si sono proseguiti per mesi, con la donna che non si rassegnava dal vivere lontano dai figli, nonostante una precedente misura restrittiva di avvicinamento. Il tutto è successo a Castelmassa, nel territorio rodigino dell’Alto Polesine.

La donna è stata arrestata dai carabinieri

Braccialetto elettronico

Lo scorso 18 maggio, una 48enne era stata sottoposta alla misura cautelare del divieto di avvicinamento al marito ed ai figli. Un provvedimento che prevedeva il divieto assoluto di comunicazione con l’ex marito e i loro figli, ma visto la reiterazione dei fatti persecutori ha spinto la Procura a prevedere successivamente l’applicazione del braccialetto elettronico.

Una condotta ossessiva continua: la 48enne si presentava puntualmente nell’abitazione coniugale, entrava in giardino e suonava ripetutamente il campanello. E ancora: chiamate telefoniche all’ex marito e appostamenti per strada, entrando perfino nella sua auto. Una situazione insostenibile per l’ex coniuge.

L’arresto delle donna

Segnalata dall’ex marito ai carabinieri, è scattata la custodia cautelare in carcere. Il 22 dicembre, i militari della Compagnia di Castelmassa hanno eseguito l’arresto nei confronti della 48enne. Nel pomeriggio dello stesso giorno, quindi, la donna è stata condotta alla casa circondariale di Verona Montorio.