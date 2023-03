Rovigo, chiusura della Coop ‘Le Torri’: vertice in Prefettura

l'esterno del centro commerciale Le Torri Rovigo

Rovigo, 07 marzo 2023 - Le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil di Rovigo, hanno reso noto che nella giornata di venerdì 10 marzo aderiranno al richiesto tavolo della Prefettura, a cui sarà presente anche Coop Alleanza 3.0. “A quell’incontro-precisano i sindacati-rappresenteremo in maniera ampia quali sono le richieste e le perplessità dei lavoratori e lavoratrici del punto vendita di Rovigo Ovest, che sono stati informati della chiusura che avverrà dopo Pasqua, solo dopo che la notizia era già apparsa sui giornali ed era stata rappresentata la mattina stessa anche alle organizzazioni sindacali”.

Tavolo in Prefettura

Al tavolo di confronto, le argomentazioni più preoccupanti sono legate alla ricollocazione dei lavoratori ipotizzato in punti vendita lontani dalla loro residenza e dislocati alcuni in altre province, ad esempio Padova, Venezia, Ferrara, Bologna. “Si auspica sia solo temporanea ed avere la rassicurazione-proseguono i sindacati-rispetto una solo eventuale nuova apertura del punto vendita nel territorio rodigino, che era stato ipotizzato sia dall’amministrazione comunale, sia da Coop Alleanza negli incontri precedenti. Il sindaco ha ribadito quanto affermato da Coop sull’interesse a rimanere a Rovigo, infatti è stato direttamente interessato per l’individuazione di zone idonee al nuovo insediamento. Si è reso inoltre disponibile a presenziare al tavolo della prefettura, che le organizzazioni sindacali hanno richiesto per l’individuazione di un percorso condiviso con Coop, per dare sicurezza ai lavoratori per il loro più veloce rientro all’apertura del nuovo punto vendita in territorio comunale rodigino”.

Coop Allenza: ”Una scelta difficile ma inevitabile”

Nei giorni scorsi la Cooperativa ha comunicato che continuerà a mantenere il suo presidio con il supermercato di via della Pace e EasyCoop. Rimarrà aperto fino a Pasqua il supermercato Coop all’interno del Centro commerciale Le Torri di Rovigo. Dopo quella data la Cooperativa ha deciso di procedere alla chiusura al pubblico del punto vendita. Nel merito Coop Alleanza 3.0 precisa la decisione: “Il supermercato Coop Le Torri ha per anni svolto il ruolo di attività traino di un Centro commerciale di cui nei fatti è rimasto l’unico presidio commerciale. La galleria, infatti, vive da anni una situazione di grave difficoltà, a cui la Cooperativa ha cercato di sopperire senza che però arrivassero le auspicate soluzioni di rilancio del centro commerciale. Questa situazione di criticità – prosegue Coop Alleanza 3.0 - ha profondamente inciso sull’attività del supermercato e sulla sua sostenibilità economica, nonostante i ripetuti sforzi della Cooperativa per invertire questa tendenza. In questo scenario non ci sono quindi i presupposti oggettivi per trasformazioni con aumenti di superficie da supermercato verso un formato di negozio sul modello dell’ipercoop, che risulterebbe peraltro non coerente con una vocazione di servizio e di prossimità per rispondere alle esigenze dei soci e dei consumatori”.