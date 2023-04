I giovani di Legambiente a Rosolina per ragionare di ambiente e crisi climatica

Rosolina, 30 aprile 2023 - Torna lo Youth Climate Meeting, un evento dedicato alla lotta contro la crisi climatica, organizzato dal coordinamento giovani di Legambiente Veneto nell'ambito del progetto Generazioni Rinnovabili. Due giorni di incontri e discussioni a Rosolina Mare dove, ieri e oggi, circa 100 attiviste ed attivisti di Legambiente si confronteranno sui temi ambientali e sulla crisi climatica. L'edizione di quest'anno coinvolge anche i giovani dell'Emilia Romagna e del Friuli Venezia Giulia che si sono dati appuntamento nel delta del Po, un luogo altamente simbolico su cui insistono la più vasta zona umida d'Italia e una fra le maggiori d'Europa, sempre più minacciata dagli effetti dei cambiamenti climatici e dalle trivellazioni per l'estrazione di gas.

Il programma dell'evento

Durante lo Youth Climate Meeting sono previsti due momenti dedicati al coinvolgimento di tutta la cittadinanza. Dopo l’incontro sabato sera alle 21,15 al Centro Congressi di Rosolina Mare, con la proiezione del film 'Lagunaria' del regista veneziano Giovanni Pellegrini, patrocinato da Legambiente e che in queste settimane sta riscuotendo un enorme successo di pubblico in tutta la regione, cui è seguito un dibattito, oggi i partecipanti al meeting al termine della discussione sul futuro energetico del nostro Paese, daranno vita al flash mob 'No Trivelle, Sì Rinnovabili' sulla spiaggia di Rosolina per sensibilizzare sul tema della transizione energetica a cui tutti, cittadinanza e turisti, sono invitati a partecipare indossando una maglietta bianca. Ritrovo al Centro Congressi in via Torino alle 11.30.