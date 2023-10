Melara: esplosione in una ditta di fuochi d’artificio, ferito un operaio

Melara, 3 ottobre 2023 – Un forte boato e grande paura nell’azienda Parente Fireworks, attività storica e molto nota nell’ambito dei fuochi artificiali. L’esplosione si è registrata alle 12 di oggi in via Oberdan a Melara (Rovigo) e si è sentita anche in alcuni Comuni vicini.

Una persona è rimasta ustionata e ferita. Si è rischiato una tragedia ancora più grave. Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento di Castelmassa che è ancora al lavoro per raffreddare l’area coinvolta dalla deflagrazione, andata completamente distrutta.

La persona ferita è stata assistita dal personale sanitario del Suem118 e poi elitrasportata le sue condizioni sono monitorate, ma non gravi. A coordinare i soccorsi il funzionario di guardia dei vigili del fuoco e il comandante provinciale Claudio Fortucci.

Le cause dell'esplosione sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Bergantino e della compagnia di Castelmassa.