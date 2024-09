Rovigo, sequestrati 200 kg di pesce irregolare a Loreo. Sanzonati due ‘bracconieri della pesca’

Loreo (Rovigo), 27 settembre 2024 – Un nuovo colpo inferto al commercio illegale di pesce: nella notte tra il 24 e il 25 settembre, alle 4 circa, i carabinieri della compagnia di Adria (RO), e del locale Nucleo CC Forestale, coadiuvati da personale specializzato del Servizio Veterinario Ittico dell’Ulss 5 ‘Polesana’ di Adria, hanno effettuato il controllo di un’autovettura sospetta con a bordo due soggetti maschili di origine rumena.

L’autovettura era in sosta, con i fari spenti, nelle vicinanze del sottopasso ferroviario sito in via Belvedere del Comune di Loreo (RO). All’interno del veicolo sono stati rinvenuti circa 200 kg di svariati prodotti ittici tra i quali principalmente carpe, salmoni e luccioperca, privi della prevista documentazione attestante la tracciabilità e la provenienza e con caratteristiche igienico-sanitarie non idonee al consumo.

I due rumeni sono stati sanzionati da parte del personale specializzato dell’Ulss 5 di Adria. Il prodotto ittico rinvenuto, invece, è stato destinato alla distruzione.