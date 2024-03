Villanova del Ghebbo, incursione notturna nell’asilo nido comunale: arrestato ladro seriale di 27 anni

Villanova del Ghebbo (Rovigo), 5 marzo 2024 – Entra di notte nell’asilo nido comunale di Villanova del Ghebbo per tentare di rubare qualcosa. Ma l’incursione viene scoperta e i carabinieri di Rovigo lo arrestano in flagranza di reato. L’autore dell’incursione è un 27enne polesano che ora è rinchiuso nella camera di sicurezza della stazione dei carabinieri di Rovigo in attesa di giudizio. E dovrà rispondere del furto all’asilo nido, ma anche di precedenti colpi scoperti dai militari dopo la perquisizione della sua casa.

La telefonata del vicino

Il furto all’asilo è stato segnalato al 112 da un vicino che ha notato un individuo vestito di scuro all'interno del giardino del nido comunale. I carabinieri mandati sul posto hanno seguito i movimenti dell'uomo e lo hanno fermato mentre si portava verso la sua autovettura, lasciata parcheggiata poco distante. Nel corso della perquisizione, i militari hanno rinvenuto un cacciavite di considerevoli dimensioni ed una pinza, con cui l'uomo aveva tagliato la recinzione e forzato la porta d'ingresso, inoltre, aveva con sé oggetti rubati poco prima all'interno dell'asilo nido. Gli attrezzi da scasso sono stati sottoposti a sequestro, mentre il materiale rubatoè stato restituito al sindaco di Villanova del Ghebbo, Fabio Giacometti.

L’arresto

I militari hanno successivamente provveduto alla perquisizione all'abitazione del 27enne dove hanno trovato vario materiale di altri furti. Al termine il giovane arrestato è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza del comando carabinieri di Rovigo, a disposizione della Procura della Repubblica di Rovigo, che ha richiesto con rito direttissimo la convalida dell'arresto e la misura cautelare dell'obbligo di dimora con prescrizioni e prescrizioni divieti.