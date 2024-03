Rovigo, aggredisce la tabaccaia con maschera e spranga: trovati il rapinatore e la sua complice

Rovigo, 5 marzo 2024 – Trovata la coppia che, con maschera sul volto e una spranga, ha tentato di rapinare una tabaccheria a Rovigo a metà febbraio. Ieri la polizia ha eseguito un decreto di perquisizione emesso dalla Procura di Rovigo nei confronti di un uomo e una donna indiziati di essere gli autori di quella tentata di rapina.

La rapina

Il tentativo di rapina risale allo scorso 16 febbraio contro la Tabaccheria Rivendita n.62 in via Benvenuto Tisi da Garofalo. L’uomo, dopo essersi introdotto armato di un tubo metallico e con il volto coperto da una maschera, si è portato velocemente sul retro del banco afferrando per il collo la proprietaria, al momento impegnata con un cliente. Durante la colluttazione con quest’ultima, il soggetto è stato raggiunto dal marito della donna, anch’esso proprietario del negozio, riuscendo a disarmarlo e a farlo desistere, costringendolo così alla fuga.

Il video

Una violenza e momenti che sono stati ripresi dall’impianto di videosorveglianza del negozio. I filmati sono stati consegnati agli investigatori della Squadra Mobile rodigina, che si è attivata per individuare il rapinatore. Ad attirare l’attenzione degli investigatori è stata la presenza di una donna all’interno del negozio durante l’aggressione. Un atteggiamento strano della stessa, percepito dalla proprietaria come un tentativo di distrarla, che ha generato il sospetto di una sua complicità con l’uomo poi entrato armato di un tubo metallico.

Il rapinatore e la complice

Da questi elementi l’attività d’indagine della Squadra Mobile ha permesso di raccogliere indizi di responsabilità a carico dei due, lui di origini campane, lei straniera, i cui rapporti sono stati approfonditi. Si è scoperto, infatti, dell’esistenza di una relazione sentimentale tra loro. Raccolti gli elementi a loro carico, la coppia è stata denunciata alla Procura che ha emesso il decreto di perquisizione.

La perquisizione

La perquisizione è stata effettuata nell’abitazione dove vive la coppia a Rovigo e all’interno dell’autovettura utilizzata per la tentata rapina. Al termine sono stati rinvenuti gli indumenti utilizzati dai due nella tabaccheria e ripresi dalla videosorveglianza. Ritrovato anche la maschera utilizzata ed il tubo metallico. Al termine entrambi sono stati denunciati per il reato di tentata rapina aggravata commessa in concorso. L’uomo, tra l’altro, è risultato già destinatario della misura dell’ammonimento.