Rovigo, accoltella l’ex moglie in stazione: arrestato per tentato omicidio

Rovigo, 16 agosto 2023 – Accoltella l’ex moglie in stazione, un uomo di origine marocchina arrestato per tentato omicidio. Lei è gravissima e si trova in ospedale. È successo il pomeriggio di Ferragosto davanti nel parcheggio della stazione ferroviaria di Rovigo.

La donna, anche lei di nazionalità marocchina, è stata trasportata all'ospedale in codice rosso. L'aggressore è stato subito bloccato da una Volante arrivata sul posto e arrestato per tentato omicidio. Le indagini sono svolte dalla polizia, mentre una squadra della scientifica ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accoltellamento. Ancora oscuro il movente della terribile aggressione.