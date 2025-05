"Conflitti e incertezza. Lo scenario è complesso"

Non ha dubbi Amilcare Renzi, segretario di Confartigianato Bologna Metropolitana, sulla valenza de Il Resto del Carlino: "Se dopo 140 anni è ancora la voce più significativa del nostro territorio, significa che le sue radici sono ben ancorate al contesto locale – spiega –. Il Carlino è sempre stato il giornale delle nostre botteghe e delle nostre imprese. In una realtà vivace come la nostra, ha sempre dimostrato grande capacità nel valorizzare gli input che il tessuto sociale, economico e culturale esprimono con forza". Non solo: "È sempre stato al nostro fianco nel percorso di crescita del sistema Confartigianato dando voce alle micro, piccole e medie imprese e al mondo dell’artigianato – sottolinea Renzi –. Evidente la capacità di cogliere gli aspetti più autentici, qualitativi e innovativi oltre ad un forte spirito di adattamento al cospetto di quei cambiamenti che hanno innovato linguaggi e strumenti per restare vicino ai lettori. Ci troviamo di fronte a tempi complessi segnati da sfide impegnative e da un mondo che, in molti casi, si frammenta – analizza il segretario di Confartigianato Bologna Metropolitana –. Credo che il valore di voci capaci di raccontare l’attualità, ma anche di guardare avanti e di usare parole che uniscono anziché dividere, sia oggi più importante che mai". Con immutate motivazioni: "La spinta dell’innovazione, l’incertezza internazionale, i conflitti e le fratture che attraversano il mondo e il tema di una società sempre più esposta alla violenza – elenca Renzi –. Questo scenario richiede un’informazione capace di andare oltre la superficie, contestualizzare e offrire chiavi di lettura".

Mattia Grandi