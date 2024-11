La tazzina è amata dagli italiani. Il boom di capsule e cialde. La sfida ora è quella del riciclo

Il caffè in capsule o cialde è ormai un’abitudine quotidiana per milioni di italiani. Bastano pochi dati per fotografare il fenomeno: ogni 100 grammi di caffè torrefatto venduto in Italia, secondo i dati Mediobanca sul 2022, oltre 37 sono contenuti nelle capsule monouso e altri sei nelle cialde. In parole povere: poco meno della metà, una cifra sostanzialmente analoga a quella della moka (47,5 grammi). In termini numerici, ogni anno, il mercato delle capsule, secondo i calcoli della società Ami Consulting, si attesta sugli 80 miliardi di unità vendute nel mondo ed è previsto che superi i 90 miliardi entro i prossimi cinque anni. Circa 50 miliardi di capsule sono consumate in Europa e 2,8 miliardi nel nostro Paese. Il fenomeno ha ovviamente implicazioni non solo di strategia industriale e commerciale, ma anche di tipo ambientale. È infatti essenziale organizzare adeguati sistemi di gestione del fine vita di cialde e capsule, in modo da conferirle correttamente nella raccolta differenziata e ridurne l’impronta ecologica. In tal senso, gli investimenti dei grandi player del settore in favore di una transizione al compostabile dei materiali utilizzati per le capsule è importante, ma la strada da fare è ancora lunga: ad oggi, è compostabile solo il 6% delle capsule utilizzate, a fronte del 22% in alluminio e 72% in plastica.

Per far luce sulle dinamiche del comparto e per sottolineare i vantaggi garantiti dall’uso di materiali compostabili per una corretta gestione del fine vita delle capsule, Biorepack, consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in bioplastica compostabile, ha organizzato un incontro pubblico in occasione dell’undicesima edizione di TriestEspresso Expo, la più importante fiera dedicata al mondo del caffè. "È fondamentale che gli scarti del prodotto e gli imballaggi utilizzati per contenerli vengano smaltiti nel modo giusto – dichiara Carmine Pagnozzi, direttore generale di Biorepack – In caso contrario, milioni di chili di caffè, invece di essere conferiti tra i rifiuti umidi, rischiano di finire nell’indifferenziato e, da lì, in discarica. E ciò impedisce di inviare agli impianti di trattamento grandi quantità di scarti organici da trasformare in prezioso compost, con il quale riportare sostanza organica e fertilità ai nostri terreni agricoli. È quindi importante sostenere gli sforzi in senso circolare delle aziende del comparto".

Peraltro, le buone pratiche non mancano. A dimostrazione che già oggi l’uso di materiali compostabili per realizzare le capsule rappresenta una valida alternativa ai materiali tradizionali. Sono anche state realizzate capsule che possono raggiungere fino al 100% di contenuto rinnovabile.