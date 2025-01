Digitalizzazione, locali sempre più hi-tech

"Negozi di vicinato sempre più digitali. Bar e ristoranti, pub e osterie, trattorie e pizzerie sempre più on line. Un obiettivo non più procrastinabile per tutte le imprese del commercio, del turismo e dei servizi a noi associate". Con questo imperativo categorico Loreno Rossi, direttore di Confesercenti Bologna, qualche giorno fa ha presentato ufficialmente il progetto Dih (Digital Innovetione Hub) che, messo a punto dall’associazione nel corso del 2024, ha già coinvolto 25 aziende. "Il progetto Dih – ricorda Rossi – è una piattaforma pensata per aiutare i soci Confesercenti Bologna nei passaggi di digitalizzazione dei processi interni ed esterni all’azienda, di marketing e informativi. Occhi aperti sui bisogni dell’azienda, semplicità nei contatti con gli associati". È sempre un vantaggio diventare soci di Confesercenti. "C’è un ampio ventaglio di opportunità e di servizi – sottolinea Rossi – offerto nella sede provinciale di via del Commercio Associato 30, come nelle sedi periferiche sul territorio. A cominciare dal Cassetto d’Impresa 4.0, il portale varato già da qualche anno e che con un clic permette di ottenere in tempo reale documenti importanti su obblighi fiscali e paghe, sicurezza e privacy, credito e pratiche amministrative e tanto altro. Nel corso del 2025 inaugureremo una nuova sede a Castel Maggiore che fornirà servizi di elaborazione paghe e consulenza alle imprese associate, un settore su cui continueremo ad investire anche negli anni successivi per rispondere alle esigenze delle imprese del commercio e turismo che saranno in futuro sempre più strutturate".

Nicodemo Mele