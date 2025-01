Michele de Pascale: "Nidi e welfare, un’eccellenza. E sull’alluvione sinergia totale"

Presidente Michele de Pascale, nella classifica del Sole 24 Ore Bologna è la prima città dell’Emilia-Romagna e si mantiene nella top ten generale. Quali le caratteristiche che confermano questo primato?

"Nel caso di Bologna, le aree di eccellenza sono molteplici: dai servizi per l’infanzia alla qualità del sistema sanitario e alla solidità del welfare. A completare il quadro, i dati occupazionali, tra i più alti del Paese. Tuttavia, non mancano le sfide: tra le criticità, la crescente difficoltà di accesso ad alloggi a prezzi accessibili e l’incremento dei costi degli affitti, dinamiche tipiche dei contesti più attrattivi, che, pur essendo in parte fisiologici, richiedono interventi mirati".

Dopo il 2023, anche il 2024 ha visto importanti eventi atmosferici. A Bologna è stato colpito il centro cittadino, un inedito. Lei è venuto sul posto insieme a Lepore e ha avviato la cabina di regia unitaria. Quali i primi interventi da realizzare?

"Con Comune e Città Metropolitana di Bologna affronteremo il tema della gestione delle acque facendo un salto di qualità negli interventi, in maniera totalmente sinergica. La situazione del territorio metropolitano presenta criticità: parliamo della Val di Zena, del Savena, dell’Idice e, più in generale, di tutti i corsi d’acqua dell’Appennino. In città, poi, il quadro è ancora più complesso, visto il reticolo di canali che, in alcuni casi, risale al Medioevo e in altri è stato realizzato attorno alla metà del Novecento. Questo sistema richiede un approccio nuovo e investimenti significativi".

Come auspica sarà il rapporto con il neo commissario straordinario alla ricostruzione, Fabrizio Curcio?

"Le nuove sinergie di cui parlavo valgono a maggior ragione nella capacità di costruire con l’ingegner Curcio un ulteriore step nel lavoro di squadra, e dipende anche dalla volontà della presidente del Consiglio di aver voluto inaugurare una nuova fase nelle relazioni con il territorio".

Il 2024, per Bologna, è stato segnato da due gravi incidenti sul lavoro. La strage del bacino di Suviana e quella alla Toyota. Come si contrastano le morti sul lavoro?

"Il primo punto fondamentale è quello della legalità: è necessario un impegno deciso da parte di tutte le istituzioni che, per loro funzione, si occupano di controlli, a partire dagli ispettorati del lavoro. Questi organismi devono garantire il pieno rispetto delle norme e delle leggi in materia di sicurezza sul lavoro. Vogliamo che le medicine del lavoro delle aziende sanitarie siano sempre più a supporto del sistema delle imprese. L’obiettivo non è solo intervenire dove si sono verificati incidenti o problematiche, ma soprattutto fare prevenzione, promuovendo una cultura della sicurezza concreta e condivisa".

Sotto le Due Torri viene spesso criticato l’aeroporto, sovraffollato e con strutture non all’altezza. Quale futuro per il trasporto aereo della regione?

"L’aeroporto di Bologna è una grande infrastruttura al servizio del Paese, che negli ultimi anni ha registrato una crescita significativa. Attualmente, è in corso un piano straordinario di investimenti mirato a garantire qualità e servizi migliori. Sono convinto che la crescita complessiva dei flussi di passeggeri nella nostra regione, la riduzione degli impatti acustici e ambientali sui territori, e la qualificazione del traffico sull’aeroporto di Bologna debbano passare attraverso la costituzione di un sistema aeroportuale dell’Emilia-Romagna e una sinergia positiva tra tutti gli scali della regione".

Passando alle altre città, si segnala la riscossa della Romagna, con Ravenna e Rimini in ascesa, come anche Ferrara. Cosa permette ai territori nostrani di garantire una buona qualità della vita ai cittadini?

"I dati che emergono sono positivi e in crescita, non posso che essere soddisfatto dei risultati legati alla provincia di Ravenna, che ho avuto l’onore di amministrare negli ultimi quasi dieci anni. Tuttavia, anche all’interno delle stesse province esistono situazioni molto diverse. È fondamentale continuare a sostenere e valorizzare i territori che hanno registrato ottimi risultati, garantendo attenzione alle aree montane e interne".

Quali le prime mosse per migliorare il servizio sanitario, uno dei suoi cavalli di battaglia in campagna elettorale?

"La nostra azione si concentrerà su due livelli principali. Il primo riguarda le risorse: è impensabile ridurre le liste d’attesa e migliorare le prestazioni per i cittadini, senza aumentare le risorse a disposizione del sistema sanitario regionale e di settori fondamentali, come la non autosufficienza. Il Governo, tuttavia, continua a sottofinanziare il sistema e a ignorare il problema. Al contrario, la Regione ha destinato risorse straordinarie al finanziamento della sanità. Per noi è inconcepibile fare anche solo un piccolo passo indietro in termini di finanziamenti".

E il secondo step?

"Vogliamo essere protagonisti di un grande investimento nell’innovazione sanitaria, che comprenda le politiche di prevenzione, l’organizzazione delle cure territoriali – con rafforzamento della rete delle Case della Salute e nuovo rapporto con i medici di medicina generale – e una riorganizzazione della rete ospedaliera, basata sul principio di appropriatezza".