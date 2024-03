Cesena Toscano, permanenza non scontata

Messa in ghiaccio la promozione si può cominciare a stilare piani concreti per il prossimo campionato di B. Fabio Artico (contratto per altre due stagioni) sarà ancora più il punto di riferimento ed è già al lavoro da un po’ per un Cesena competitivo, con lui collaborerà sempre di più Omar Milanetto arrivato in estate come responsabile dell’area scouting.

Con la promozione scatta in automatico il rinnovo per un altro anno per Domenico Toscano e il suo staff. Il legame che si è creato con l’ambiente, la tifoseria e tutta la città fa pensare che sarà ancora lui a guidare il cavalluccio anche in cadetteria, una categoria che tra l’altro non gli ha mai riservato grosse soddisfazioni. Ma la permanenza del tecnico calabrese sulla panchina bianconera non è così scontata. Il mister, un vincente super in serie C, avrebbe avuto già diverse richieste; in Lega Pro importanti soprattutto da parte di Padova (che lo aveva cercato a ripetizione anche due anni fa quando venne a Cesena), Triestina e Benevento.

In B pure il Sudtirol lo avrebbe messo tra i papabili. Nei prossimi giorni quindi summit tra l’uomo che ha riportato alla grandissima il Cesena in B e la proprietà americana che molto lo stima proprio per valutare con chiarezza quali siano i programmi e gli obiettivi futuri, da una parte e dal’altra. Da questo confronto si capirà tanto.

Se le strade di Toscano e il Cesena, nonostante l’accordo per un altro anno, non dovessero continuare insieme un nome molto caldo per sostituirlo sarebbe quello di Moreno Longo (48 anni) che Artico conosce a fondo dai tempi di Alessandria, insieme hanno infatti portato i piemontesi in B nel 2021. Ultima esperienza per Longo a Como dove a novembre è stato esonerato inaspettatamente con la squadra sesta in classifica

Per quel che riguarda la rosa dei giocatori gran parte sono sotto contratto per almeno un altro anno, ma gli interventi per la B saranno sostanziali, infatti è una categoria che richiede maggiore fisicità, qualità ed esperienza.

In scadenza a giugno ci sono solo Luca Coccolo ed Edoardo Pierozzi , quest’ultimo è in prestito (con diritto di riscatto) dalla Fiorentina. Nel 2025 scadono ‘Ciccio’ De Rose, Riccardo Chiarello, Ivan Varone, Matteo Pisseri, Andrea Ciofi, Simone Corazza, Roberto Ogunseye, Hraiech Saber, Emanuele Adamo, Daniele Donnarumma e King Udoh(attualmente in prestito al Gubbio). Ancora due anni invece per Giuseppe Prestia, Luigi Silvestri , Matteo Piacentini, Alessandro Siano, Augustus Kargbo, e Jonathan Klinsmann oltre ai giovani Tommaso Berti, Simone Pieraccini, Matteo Francesconi e Cristian Shpendi. Unico in scadenza nel 2027 Alessandro Giovannini. A proposito dei giovani la promozione in B consente di avere argomentazioni forti per trattenerli e potrebbero essere protagonisti ancora in Romagna. Cristian Shpendi ha tanti estimatori, l’Empoli avrebbe già in tasca un’opzione, ma anche Sassuolo, Lecce e Fiorentina si sarebbero mosse. Un sogno nel cassetto è quello di trattenerlo ancora un anno ed ottenere il prestito dall’Empoli del fratello Stiven che in Toscana ha avuto poco spazio.

Andrea Baraghini