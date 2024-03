Alan

Fabbri *

Finalmente Cattedrale, si legge da qualche giorno sul grande pannello posto sulla facciata dell’edificio simbolo di Ferrara. In quel “finalmente” è racchiusa la speranza che in molti avevamo: rivedere riaprire questo tempio cittadino. Suona come un sollievo, una liberazione, un alleggerimento improvviso dopo una difficile, infinita attesa. Attesa che ora volge al termine: la Cattedrale, finalmente, riapre ai suoi fedeli, a tutti gli abitanti, ai turisti incuriositi dalla città dalle cento meraviglie. Luogo di culto, ma non solo. Simbolo religioso per antonomasia, fa da contraltare al palazzo che fu prima sede ducale e ora residenza municipale. Ne condivide gli spazi, da secoli. Gli alti oculi presenti sulla sua facciata lasciano con stupore intravedere il cielo. Il sisma del 2012 ha fortemente compromesso anche questa già delicata architettura, già vittima del terremoto del 1570.

Eppure le criticità portano con sé anche opportunità. Durante i lavori di analisi e consolidamento, le antiche colonne medievali, inglobate per secoli nei pilastri settecenteschi, si sono svelate per la prima volta ai nostri occhi in tutta la loro bellezza. Molti capitelli sono stati ritrovati integri dopo oltre 3 secoli, grazie alla tecnologia innovativa, sono stati ricostruiti in 3D, e possono ora essere oggetto di studi. Sono riemerse figure antropomorfe, animali, fregi, colori. Un tripudio nascosto e che difficilmente, altrimenti, sarebbe riemerso. Come scriveva Carlo Bassi in Perché Ferrara è bella, la Cattedrale rappresenta "un tragitto dell’arte lungo circa 500 anni tutto leggibile in questo luogo". Aveva ragione. La riapertura, ora, è una festa per tutti. Offre ai fedeli la possibilità di riconnettersi con la propria spiritualità, proprio in vista della Pasqua, ma rappresenta anche un’opportunità per i cittadini e i visitatori di apprezzare e ammirare la bellezza e la grandiosità di questo capolavoro dell’arte. A nome di tutta la città: bentornata, Cattedrale. Finalmente!

* sindaco di Ferrara