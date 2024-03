Un sistema associativo in rete

Confindustria - attraverso le sue Associazioni territoriali e di categoria - è la più rappresentativa organizzazione di rappresentanza delle imprese produttrici di beni e/o servizi in Italia.Il sistema associativo è articolato in 215 organizzazioni e raggruppa, su base volontaria, 150.943 imprese di tutte le dimensioni e formule societarie, distribuite nell’intero territorio nazionale, per un totale di 5.383.286 dipendenti. Sono componenti del Sistema, in qualità di Associati effettivi di Confindustria, le Associazioni di territorio e le Associazioni e Federazioni di settore a cui aderiscono direttamente le imprese, nonché le Rappresentanze evolute che realizzano processi di trasformazione del proprio profilo organizzativo secondo le modalità e i contenuti previsti dal regolamento unico per il Sistema. Fanno inoltre parte di Confindustria organizzazioni di secondo livello, costituite da Associazioni di territorio e di categoria nonché le Rappresentanze internazionali e gli Associati aggregati. Il maggio del 2017, dall’unione di Unindustria Bologna, Confindustria Modena e Unindustria Ferrara nasce “Confindustria Emilia Area Centro, le imprese di Bologna, Ferrara e Modena”.