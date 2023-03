Da Carlo Catalani a Marcello D’Erasmo, un gustoso viaggio nel mondo della pizza

Pizza ma non solo! Per gli amanti della pizza, dal nord al sud delle Marche, il parterre è ricchissimo! Marcello D’Erasmo (nella foto), patron di "Mamma Rosa" ci racconterà la sua filosofia di filiera e ci spiegherà perché lui è il solo e unico "pizzaiolo contadino"! Spazio anche alla New Wave della scena regionale con i padelli interpretati da Luca Santarelli e Carlo Catalani, rispettivamente dall’Officina del gusto di Monte San Vito e Lievitaria di Macerata.

A tenere alta la bandiera della pizza fermana arrivano Francesco De Carolis dell’Holiday di Porto Sant’Elpidio e Matteo Malaspina, pizzaiolo che ha girato il mondo per poi aprire il suo piccolo tempio della pizza nel cuore di Fermo, nella scenografica cornice di Piazza del Popolo con MyPizza Shop. Da Ancona l’esperienza di CikyMaya Lab, mentre da Macerata MyMarca ci presenterà la crescia della Bolla. Grande attenzione anche al tema della celiachia. La domenica si aprirà e si chiuderà con due appuntamenti gluten free: si comincia con l’Associazione Italiana Celiachia, mentre alla sera arriva Davide Marchionni, affiancato dal Maestro Giuliano Pediconi, per presentare il suo pane senza glutine, ma ricchissimo di gusto!