In attesa dei supereroi: ’Comics & Sport’

Dopo il successo delle prime due edizioni, si avvicina l’appuntamento con la terza, attesissima, del festival dedicato al mondo del fumetto e dello sport: sabato 20 e domenica 21 aprile prossimi, infatti, il centro storico di Sassuolo si animerà con un ricco programma di eventi in occasione di ’Sassuolo Comics & Sport’, un festival dedicato ai fumetti e alla cultura pop e nerd declinati all’interno del mondo dello sport, in una due giorni ricchissima di iniziative ed eventi tra fumetti, cosplay, giochi da tavolo e sport! Il tutto, come lo scorso anno, accompagnato dallo straordinario Mercato Europeo che riempirà piazza Martiri Partigiani e piazza Libertà dal 19 al 21 aprile compresi.

Il programma è, ovviamente, ancora in fase di ultimazione ma non prescinderà dai capisaldi che lo rendono davvero ricco e che, grazie alla collaborazione con diverse altre realtà comunali, quest’anno si amplierà anche alla montagna modenese tenendo fermo tuttavia, nel terzo weekend di aprile a Sassuolo, il suo momento clou, che si celebra appunto a Sassuolo. Nel pomeriggio di sabato 20 aprile, il festival si aprirà con una serie di attività sportive a tema Comics organizzate dalle associazioni sportive di Sassuolo mentre il giorno dopo, domenica, il clou. Danza Aerea dei supereroi, con l’esibizione delle ginnaste di Armonia ASD e quelle di Monza Cheer-Italian Cheerleading School, la tradizionale gara di Cosplay a cura di Manga Beats aps, i giochi da tavolo a tema sportivo a cura di Uno Critico, il Pokémon Lab - tavoli per imparare a giocare con le carte dei Pokemon a cura di Stargate Modena, Artist Alley – cui si aggiungono gli stand di artisti, la mostra-mercato a tema Comics, lo spazio e le iniziative riservate alle associazioni italiane di Ghostbusters e Ritorno al Futuro, le attività a tema manga e anime che si svolgeranno presso le biblioteche cittadine e la novità di Escabo, con un’escape room allestita in piazza.

È il caso di dire che c’è l’imbarazzo delle scelta e del resto il format, ampiamente consolidato, vuole offrire ai visitatori uno sguardo il più completo possibile su una cultura assai diffusa, tra i giovani e non solo. L’evento è finanziato grazie a un contributo di Fondazione Modena, nell’ambito del bando Personae 2023 e all’interno del progetto ’Game On - Progettare per prevenire’, che prevede anche la realizzazione dello stesso format di evento a Pavullo nel Frignano: si chiamerà ‘Pavullo Comics & Sport’ e si terrà domenica 5 maggio, con la realizzazione di una parata in costume, una Gara Cosplay e uno spettacolo di Danza Aerea a tema Comics.

s.f.