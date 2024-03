Sci Club Due Pini, quanti record sulla neve

Con circa 300 partecipanti all’ultima ‘uscita’ sul comprensorio delle ‘3 cime’ lo Sci Club Due Pini ha chiuso un anno da record, che lo ha visto coinvolgere nelle sue iniziative centinaia di sciatori. Giusto così, a ben vedere, anche considerato che il sodalizio è una delle realtà associazionistiche più ricche di tradizione in città. Venne infatti fondata nel 1981 da un gruppo di amici decisi a fare della loro passione per lo sci un veicolo per diffonderne la pratica: quasi mezzo secolo dopo, l’entusiasmo è intatto, e i vertici dello Sci Club 2 Pini registrano con soddisfazione l’essere ancora, dopo tanti anni, uno dei maggiori tre sci club dell’Emilia Romagna. "Durante questi anni tante persone si sono avvicendate all’interno dello Sci Club e come è logico, è avvenuto un ricambio naturale accompagnato non solo da momenti di grandi soddisfazioni, ma anche da momenti di profonda crisi. Ogni persona ha lasciato qualche cosa di sè all’interno del gruppo e a noi è rimasto di tutti veramente di tutti , un grandissimo ricordo. A coloro che oggi, per motivi personali, non fanno più parte del nostro Sci club, vogliamo esprimere la nostra gratitudine, ricordando loro che le nostre porte sono,oggi come allora,sempre aperte", spiega il presidente Angelo Silingardi, che in chiusura di stagione traccia un bilancio oltremodo positivo. "Nonostante le difficoltà che attanagliano, in generale, le associazioni sportive, possiamo vantarci di rappresentare una delle più importanti società cittadine, ben radicata sul territorio e conosciuta e apprezzata a livello regionale". Silingardi sottolinea inoltre come "risultati così importanti si raggiungono solamente attraverso un’attività costante,seria e disinteressata anche quest’anno abbiamo intenzione di preparare un programma degno degli anni passati. Permetteteci di esprimere con poche parole ma piene di gratitudine un grandissimo ringraziamento a tutti gli sponsor che con la loro partecipazione, anche se i momenti non sono dei più facili , ci hanno permesso di andare avanti di crescere e di poter festeggiare insieme ben 43 anni dell’allora ambizioso progetto "contest giovani" che oggi può contare su oltre 150 bambini e ragazzi e rispettive famiglie". Il fondamentale sostegno degli sponsor (Alfo, Marfil Group, M.D.Style, Cogeda Servizi, Ter Officina, Carrozzeria Freschi, Nanoprom, Carrozzeria 3 Stelle, Officina Wmb, G.P. Service, Ciacci, Az Tiles, Studio Grimaldi, Gelmuzzi Private Banker, Softnet, Studio Miozzo, Banca Generali, Clap, Lea Ceramiche, Calcagnoli, Artecasa Snc, Sil Ceramiche) ha dato modo allo Sci Club 2 Pini di confezionare una stagione all’altezza, vissuta sulla prima uscita a Plan De Corones dal 11 al 15 dicembre 2023, che ha visto oltre 250 iscritti, proseguita a gennaio a Madonna di Campiglio e chiusa con il già citato ‘botto’ che ha visto oltre 300 sciatori del ‘2 Pini’ invadere Dobbiaco e regalare al sodalizio sassolese il record assoluto di partecipanti. "L’importante sforzo organizzativo e logistico del club – prosegue Silingardi – è stato premiato dai numeri e soprattutto dalla riuscita di tutte le iniziative, e la cosa ci da’ ulteriore forza in vista della prossima stagione". Il cui inizio, come di consueto, è in programma a ottobre con l’apertura della campagna tesseramento e con l’ormai tradizionale appuntamento con le lezioni di ginnastica presciistica che anche quest’anno verrà svolta in collaborazione e presso lo Sporting Club Sassuolo.