A Pievepelago circuito ad anello di 12 chilometri

Una delle mete più gettonate dell’Appennino è ‘il Sentiero delle Cascate’ a S.Annapelago (Pievepelago), sentiero escursionistico ad anello di circa 12 chilometri che si sviluppa lungo il Rio Valdarno e il Fosso del Terzino. Il percorso, prevalentemente all’ombra, è fiancheggiato da boschi di faggio e di abeti ed il tempo di percorrenza va dalle 4 alle 5 ore per visitare tutte le suggestive cascate della Cascadora, dei Rioo, del Terzino, della Bandita, del Pisano e di Sassorso, lungo il Rio Valdarno e il Fosso del Terzino. Da quest’anno in Appennino opera l’associazione ‘A Ovest Del Cimone’ che è una evoluzione del grande successo in questi ultimi anni delle reti sentieristiche di Pievepelago che comprende ‘I sentieri della Rosa Canina’, già dotati di idonea segnaletica e mappe per gli escursionisti, allargandosi ai percorsi dei vicini comuni di Fiumalbo e Riolunato, creando di fatto un punto di riferimento fondamentale per l’escursionismo a piedi ed in bicicletta dell’alto Frignano. Si sta quindi creando una nuova rete di sentieri tematici recuperando tutta la storia del territorio e proponendo in modo omogeneo agli escursionisti panorami tra i più belli di tutto l’Appennino. Mappe agli uffici Iat.