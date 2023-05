Al fianco di chi si occupa degli animali

Ma ad aver bisogno di aiuto, purtroppo sempre più spesso, sono anche gli animali, esseri che rappresentano un dono prezioso, non solo per l’affetto che li lega all’essere umano, ma anche per l’amore incondizionato che riescono a trasmettere. Allora donare il 5x1000 ad associazione che si occupano della loro tutela, benessere e protezione diventa quasi un gesto automatico. Anche perché la situazione fotografata dall'Enpa non è assolutamente confortante. Le adozioni sono in calo e dal 1° gennaio al 30 settembre 2022 sono 17.585 i cani ospiti nei rifugi Enpa e 39.752 i gatti accuditi tra gattili e colonie feline. Numeri importanti che fanno riflettere e che toccano il cuore di tutti gli amanti degli animali. L’Enpa è una di quelle associazioni (la più grande) che si occupano di animali abbandonati o che non hanno un padrone. Fondata da Giuseppe Garibaldi nel 1871, è la più antica associazione protezionistica italiana e, come le tante altre associazioni che si occupano del benessere degli animali, porta un lavoro importante che però necessita del sostegno di tutti.