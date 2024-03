Alberto Zanni confermato all'unanimità Presidente Nazionale di Confabitare per sette anni

Nell'ambito dell'Assemblea Nazionale di Confabitare, tenutasi presso il Savoia Regency di Bologna il 2 dicembre scorso, Alberto Zanni, alla guida dell’associazione dalla sua costituzione, nel 2009, è stato riconfermato Presidente Nazionale di Confabitare per i prossimi sette anni. Alberto Zanni, con un lungo percorso di impegno e dedizione nel settore immobiliare, alla guida dell’associazione ha dimostrato non solo una profonda conoscenza delle dinamiche del mercato, ma anche un forte impegno verso la sostenibilità e l'innovazione nel comparto. L'Assemblea, che ha visto la partecipazione di tutti i presidenti provinciali, ha sottolineato la volontà comune di affidare la guida dell'associazione ad Alberto Zanni, una figura di grande competenza e visione. La sua elezione all'unanimità riflette il consenso e l'apprezzamento dei presidenti di Confabitare per la sua leadership e la sua capacità di promuovere il progresso nel settore. In un breve intervento dopo la sua elezione, Alberto Zanni ha sottolineato la sua determinazione nel lavorare a supporto dei proprietari immobiliari e in sinergia alla politica nazionale per affrontare le sfide e cogliere le opportunità che il futuro riserva al settore immobiliare. «Quest'anno è stato caratterizzato da momenti significativi e incontri di rilievo nel perseguire la nostra missione di affrontare le sfide abitative. Abbiamo avuto l'onore di incontrare l'ex Ministro Gelmini, il Ministro Santanché, l’Onorevole Matteo Richetti e il Vice Presidente del Senato Gasparri, consolidando il dialogo su prospettive e soluzioni per il settore. Abbiamo presentato un documento programmatico che sintetizza le attività del 2023 e traccia le strategie per il biennio 2023/24. Questo documento testimonia il nostro costante impegno nel cercare soluzioni innovative e sostenibili alle sfide abitative. L'incontro con il Ministro Daniela Santanchè a Roma è stato un momento chiave, durante il quale abbiamo presentato proposte per una nuova regolamentazione equilibrata e sostenibile riguardo agli affitti brevi e alle locazioni turistiche. Ci siamo fatti portavoce dell'emergenza abitativa per gli studenti universitari fuori sede, sollecitando l'urgente convocazione di un tavolo prefettizio per affrontare la problematica. Il nostro impegno contro le occupazioni abusive è stato rafforzato, e abbiamo sostenuto la reintroduzione della cedolare secca per le locazioni commerciali, collegandola a un canone concordato per stimolare la ripresa del commercio nelle città. Ringrazio tutte le sedi di Confabitare per il continuo scambio e sostegno e le incoraggio a continuare a partecipare attivamente nei futuri sviluppi di Confabitare». Confabitare si congratula con Alberto Zanni per la sua elezione e guarda con fiducia e ottimismo al periodo a venire, convinta che sotto la sua guida l'associazione continuerà a svolgere un ruolo chiave nel progresso e nell'innovazione del settore immobiliare nazionale