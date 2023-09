Avete sentito parlare di "temporary store"?

Oggi purtroppo notiamo sempre di più la chiusura di tanti esercizi commerciali, con indiscutibili ripercussioni sui proprietari dei locali che sino a qualche anno fa potevano contare su rendite immobiliari e che oggi possono solo cercare di arginare e contenere i costi di immobili chiusi ed in continuo deperimento. A tutto ciò potrebbe esserci una soluzione…. Avete mai sentito parlare di temporary store? Si tratta di un negozio “a tempo”, ossia un negozio che può essere aperto e chiuso nel giro di poche settimane. Sono noti anche come pop-up shop e vengono spesso associati ad eventi, in modo da dare la possibilità alle aziende di avere un approccio più diretto con i propri clienti. Un temporary store può rappresentare una fonte di reddito aggiuntiva per il proprietario di un locale che altrimenti potrebbe rimanere vuoto o sottoutilizzato. Riduzione dei periodi di vuoto: questi possono comportare una perdita di reddito significativa per il proprietario. L'affitto temporaneo del locale riduce la durata dei periodi di inattività, mantenendo un flusso costante di entrate. Versatilità nella gestione poiché la durata è limitata, il proprietario può rivalutare le condizioni di locazione e apportare modifiche più facilmente rispetto a un contratto a lungo termine. Sperimentazione: consentire i temporary store può essere un'opportunità per testare diversi tipi di attività al dettaglio e scoprire quali attraggono il maggior interesse e successo. Questa sperimentazione può portare scelte di affitto a lungo termine più informate. In questo momento la locazione temporanea di un negozio può, quindi, essere sia per il proprietario che per il conduttore una buona opportunità: in questo modo il proprietario potrà ottenere una rendita, ma dovrà mettere in conto un certo avvicendamento di inquilini, in funzione della stagionalità o dei lanci dei prodotti che gli stessi devono promuovere. Confabitare sta programmando proposte che vadano verso le esigenze dei proprietari di locali commerciali per raggiungere con le amministrazioni dei territori de-fiscalizzazzioni a fronte del riutilizzo delle formule dei Temporary Store. Stefania Soncini Presidente Confabitare Reggio Emilia