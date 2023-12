Il prossimo 1° dicembre, la città di Bologna sarà il fulcro di un evento di eccezionale rilevanza nel mondo dell'immobiliare: la Convention Nazionale di Confabitare. Quest'appuntamento annuale è atteso con grande interesse, non solo dagli associati, ma anche da tanti professionisti del settore. La convention offre un'opportunità unica di confronto e condivisione in un settore in costante evoluzione, influenzato dai cambiamenti normativi dettati dalla politica nazionale ed europea. Le regole e la burocrazia in continua evoluzione rendono imperativo essere costantemente informati e aggiornati. L'evento si terrà presso il Centro Congressi dell'Hotel Savoia Regency, situato in Via del Pilastro 2, dalle 14.00 alle 20.00. L'argomento centrale è "Dalla Direttiva UE sulle case green alle comunità energetiche: quale futuro per l'Italia?": tema è particolarmente rilevante, considerando l'importanza crescente dell'efficienza energetica e della sostenibilità nel settore immobiliare a livello europeo e le sue implicazioni sul futuro dell'immobiliare in Italia. Il Presidente Nazionale di Confabitare, Alberto Zanni, ha sottolineato l'importanza di esplorare il futuro del nostro paese alla luce di questa direttiva e di considerare il ruolo fondamentale che le comunità energetiche possono svolgere in questa trasformazione: “la decisione di intraprendere un piano "a tappe" per azzerare le emissioni di gas serra nel settore residenziale entro il 2050 è audace - commenta Zanni - ma necessaria per costruire un futuro più sostenibile. Le case green, con la loro enfasi sull'efficienza energetica e sulle pratiche ecologiche, sono al centro di questa strategia. Offrono una soluzione pratica per affrontare il cambiamento climatico, riducendo i costi operativi e aprendo nuove opportunità economiche. Anche se il cammino verso le emissioni zero richiederà impegno e investimenti significativi, i benefici a lungo termine per l'ambiente e l'economia sono innegabili. L'Europa sta tracciando una strada verso un futuro in cui le case green diventeranno la norma, e questo rappresenta un passo nella giusta direzione verso un pianeta più pulito e sostenibile”. La Convention Confabitare rappresenta un'opportunità senza precedenti per esaminare in dettaglio questa tematica con il contributo di esperti provenienti da vari ambiti. L’evento sarà aperto al pubblico e offrirà una visione completa della Direttiva dell'Unione Europea sulle case green, esplorando i suoi numerosi vantaggi e illustrando i requisiti necessari per conformarsi a questa importante normativa. La giornata inizierà con i saluti istituzionali. Tra i partecipanti l’On. Andrea De Maria, Emily Clancy (Vicesindaco del Comune di Bologna), Sara Accorsi (Consigliere della città Metropolitana di Bologna), il Sen. Marco Lisei, Stefano Bonaccini (Presidente della Regione Emilia Romagna), Il Vice Ministro Galeazzo Bignami, e Il Sottosegretario Vittorio Sgarbi.