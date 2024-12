Gobetti, sorge un nuovo giardino nel centro storico «Diventerà un’oasi di pace e bellezza,

Da area marginale di transito e parcheggio a un’oasi verde di socialità e benessere. Piazza Gobetti, situata nel cuore del centro storico di Ferrara e a pochi passi dal Duomo, si prepara a essere completamente trasformata grazie a un importante progetto di rigenerazione urbana. Il progetto di piazza Gobetti, finanziato da fondi europei nel contesto del progetto Look Up!, punta a rigenerare e valorizzare un luogo che al momento, purtroppo, è sinonimo di sporcizia e degrado. Piazza Gobetti infatti è, se possibile, ancora più centrale di piazza Cortevecchia, e al momento è uno spazio buio, con fenomeni di vagabondaggio, abbandoni di rifiuti e degrado diffuso. Un luogo senza identità. Il progetto della nuova piazza rimuoverà tutti gli ostacoli visivi, principale causa di degrado, e illuminerà adeguatamente lo spazio: l'area ospiterà due filari ordinati di alberi che permetteranno di vedere chiaramente da un lato all'altro della piazza, fino al Listone di Trento e Trieste. Via Piero Gobetti, che collega Piazza Gobetti alla vicina Piazza Trento e Trieste e alla Cattedrale tramite la Galleria Matteotti, è infatti un’area di grande rilievo storico e urbano. Realizzata nella seconda metà del Novecento, questa via presenta un’ampia aiuola alberata e spazi adiacenti che accolgono attività ristorative e ricreative, rendendola potenzialmente un eccellente spazio con vocazione a piazza-giardino. «La riqualificazione proposta non si limita a rendere bello questo luogo, ma si inserisce in una strategia più ampia di rigenerazione urbana», specifica il vicesindaco con delega alle opere pubbliche Alessandro Balboni. «Con il progetto Look Up restituiremo vitalità sociale ed economica alle piazze del centro storico, ancora non adeguatamente valorizzate, che saranno finalmente fruibili dai cittadini e dai turisti». L’intervento intende sviluppare questa sua naturale potenzialità, con la volontà di creare un vero e proprio giardino nel cuore di Ferrara: un luogo raccolto e accogliente, spazio di ristoro e riposo. Ci sarà pertanto una riduzione delle aree carrabili, con spazi dedicati a carico-scarico, servizi per attività commerciali e parcheggi per disabili, la sostituzione degli alberi malati con nuove piante, capaci di offrire ombra e frescura, e contribuire al miglioramento della qualità dell’aria. Infine, le superfici asfaltate saranno sostituite da pavimentazioni drenanti e una migliore gestione delle acque piovane. Saranno utilizzati materiali riciclati e verranno installati sistemi di illuminazione a basso consumo energetico. Il progetto, sviluppato internamente dai tecnici della UOIS del Servizio Infrastrutture, è attualmente in corso di redazione.