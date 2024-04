Le associazioni sportive e il 5x1000: ecco l'elenco

Lo scorso 9 febbraio è stato pubblicato tutto l’elenco dei soggetti che sono stati ammessi, esclusi e revocati del beneficio del 5x1000 dello scorso anno . Grazie a questo è stato possibile anche rendere disponibile l’elenco permanente 2024. Per molte società sportive il 5x1000 può essere davvero una grande boccata d’ossigeno. Sono passati, infatti, solamente 4 anni dalla pandemia che è stata davvero una mannaia su questo settore, come, purtroppo, per molti altri. In questo elenco le società che sono state ammesse sono indicate con (A), quelle escluse con (E) e poi c’è il capitolo delle società che sono state revocate da questo tipo di beneficio. È stato possibile, poi, ricorrere al ricorso entro 30 giorni dopo la pubblicazione dell’elenco. Fino all’11 marzo, quindi, era stata data la possibilità di lasciare la decisione alla Giunta Nazionale del Coni. È importante sapere, poi, che, se si perdono i requisiti per avere questo beneficio, deve essere l’associazione sportiva dilettantistica, tramite il proprio rappresentante legale, ad informare il Comitato Regionale CONI e chiedere la cancellazione dal registro. Tutto questo deve avvenire entro 30 giorni dallo scadere dei requisiti e non oltre. Nessuna delle società presente nell’elenco permanente 2024, con tutti i requisiti richiesti, dovrà ripetere la procedura all’iscrizione per il contributo del 5x1000. La domanda di accesso a questo beneficio, invece, poteva essere presentata dallo scorso 30 marzo fino al 10 aprile. C’è, comunque, la possibilità di presentarla fino al 30 settembre. In questo caso, però, ci deve essere un versamento di 250 euro. Tutta la domanda deve essere presentata tramite il sito del CONI, sul quale si possono trovare anche il modello dell’istanza di accreditamento e le istruzioni da seguire.