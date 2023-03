L’universo in espansione del Futsal Sassuolo

di Stefano Fogliani

Il Futsal Sassuolo è un progetto di calcio a 5 nato nel 2019 dalla scissione dell’attività degli Eagles Sassuolo. Molto presente e ben radicata sul territorio comunale, unico riferimento per questa disciplina sportiva, la società dice la sua a livello nazionale e a livello giovanile. Dopo un paio di campionati in Serie C1, nella stagione 202122 il Futsal Sassuolo si è cimentato per la prima volta in un campionato nazionale quale la Serie B, retrocedendo tuttavia subito e ripartendo dalla terza serie. La prima squadra è solo la punte dell’iceberg: il progetto è molto più ampio e si focalizza tanto sulla crescita dei giovani (in organico l’Under 19 Nazionale e l’Under 17 Regionale, oltre all’attività di base espressa dalla prima Scuola Calcio a 5 del territorio con Under 13, Under 10 e Primi Calci) quanto sul femminile, che ha fatto centro al primo colpo vincendo il campionato di serie B del Csi e guadagnandosi il diritto di disputare le fasi finali per la promozione in Serie A. Neroverdi – e non potrebbe essere diversamente – i colori sociali, un’aquila sullo scudetto societario a ricordare il pregresso, il Futsal Sassuolo guarda avanti: "In pochi anni – spiega il presidente Marco Castellani – siamo riusciti a creare un bel movimento, ma non vogliamo fermarci qui". Il Futsal Sassuolo Asd dedica particolare attenzione alla comunicazione per dare la giusta visibilità alle aziende che lo sostengono: la società è presente sul web con il sito internet ufficiale e su tutti i principali social. Una vera e propria chicca è rappresentata dal Futsal Sassuolo tg, un simpatico ma professionale telegiornale sul mondo neroverde; non manca la comunicazione diretta con locandine pre-partita, striscioni nei campi in gestione e un periodico mensile, Futsal Sassuolo News, distribuito gratuitamente alle partite e sul territorio. Infine la società è presente anche alle manifestazioni comunali o alle iniziative promosse a Sassuolo, con un’attenzione particolare alle attività con i bambini.

Il Futsal Sassuolo si impegna infatti anche nelle attività delle scuole elementari fornendo lezioni di calcio a 5 per attrarre e avvicinare i ragazzi a questa disciplina "che non è solo un passatempo serale amatoriale ma – rivendica Castellani – una autentica disciplina sportiva". La società, che gioca le proprie gare al palasport di San Michele, ha preso in gestione, nell’agosto del 2020, il campo sintetico di calcio a 5 del Parco Amico di Braida sul quale svolge attività tra marzo e ottobre, e dell’estate scorsa anche la palestra del Liceo Formiggini in via Bologna, sede degli allenamenti delle rappresentative maschile e delle gare del femminile. Il Futsal Sassuolo oggi è un punto di riferimento per oltre 100 tesserati e vede i quadri societari al lavoro in vista degli importanti appuntamenti dei mesi che verranno. Ovvero il torneo Memorial Mirco Santoro – indimenticato fondatore degli Eagles Sassuolo, scomparso nel 2011 a soli 37 anni - riservato alle scuole superiori di Sassuolo e la seconda edizione del Futsal Sassuolo Camp al quale lo scorso anno hanno partecipato oltre 70 bambini.