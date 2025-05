Mutui, ecco l'idea per una svolta sostenibile

Sono sempre più le offerte sul mercato di mutui green, prodotti pensati per concedere finanziamenti agevolati per chi sceglie di acquistare case da ristrutturare, immobili a minor impatto energetico oppure per chi effettua lavori di efficientamento energetico. Più nello specifico, si può affermare che i mutui green sono finanziamenti immobiliari pensati per sostenere l’edilizia ecologica e l’efficienza energetica di chi acquista, costruisce o ristruttura abitazioni di classe A o B. Diversamente dai mutui tradizionali, offrono condizioni economiche vantaggiose a chi adotta soluzioni a basso impatto ambientale. Ma quali sono, nel dettaglio, i vantaggi più consistenti? Innanzitutto, quelli relativi ai tassi di interesse, che sono decisamente ridotti rispetto ai mutui tradizionali. Secondo recenti rilevazioni, il tasso fisso minimo per un mutuo green ventennale o trentennale è del 2,25%, contro il 2,64% dei finanziamenti classici. Inoltre, il risparmio energetico associato agli immobili di classe A o B permette una riduzione delle spese per le utenze di oltre 1.000 euro all’anno. Spalmato su un trentennio, il beneficio economico supera ampiamente i 30.000 euro. Sebbene l’investimento iniziale per un’abitazione green possa essere superiore del 20-30%, tale differenza viene recuperata grazie ai risparmi energetici e alle condizioni vantaggiose del mutuo. I mutui green, infine, rientrano tra le novità della cosiddetta "finanza green", che sostiene le soluzioni alternative per un mondo più sostenibile.