Riflettori puntati sulla casa con il programma su è TV Rete 7: 32 puntate a ottobre

Confabitare ha in programma di organizzare una trasmissione televisiva in 32 puntate della durata di 8 mesi, da ottobre 2023 a maggio 2024, che andrà in onda tutti i govedì in prima serata alle ore 20.50, con replica il venerdi alle ore 12.45, per la durata di 20 minuti, sull’emittente è TV Rete 7. Prima puntata giovedì 5 ottobre. L’obiettivo della trasmissione televisiva è di mettere la “casa” al centro delle evoluzioni legislative che hanno caratterizzato i proprietari immobiliari negli ultimi 3 anni e che li coinvolgeranno nel prossimo quinquennio. L’intera trasmissione vorrà esplorare il pianeta casa parlando delle numerose tematiche che riguardano il mondo dell’abitare. Ci sarà anche un focus sul mondo condominio che affronterà tanti argomenti fra i quali: le qualità di un buon amministratore e come sceglierlo, le tabelle millesimali, cosa rappresentano. La contabilizzazione del calore perché è utile e come usarla. Le comunità di autoconsumo in condominio. I rappresentanti nel super condominio, al pari dei consiglieri? L’installazione di un ascensore ove prima non c’era. Il condominio parziale, cos’è? Quando si palesa e quando serve? Rumori eccessivi, quando di interesse del condominio? Le coperture delle polizze globali fabbricato. Alberi ad alto fusto in condominio, sempre eliminabili? Ovviamente tanti altri i problemi legati al codominio che saranno trattati con esperti e tecnici del settore. Si parlerà anche di temi di grande attualità come gli affitti brevi, le locazioni ad uso turistico, come aprire un’attività di b&b, le locazioni per studenti, il rapporto tra locatore e conduttore e tutti gli aspetti legali e fiscali legati alla locazione. Ci saranno serate dedicate anche al superbonus 110 con tutte le novità che ci sono da sapere, e puntate focalizzate sulle Case Green, l’ambiente e il clima come fattori di grande attenzione per il mondo dell’abitare, e del costruire in modo innovativo. Con professionisti esperti e rappresentanti del mondo finanziario e bancario si parlerà di mutui e finanziamenti, di assicurazioni e fidejussioni. Con questa trasmissione, al fine di essere un’organizzazione fortemente innovativa Confabitare cerca di fornire ai proprietari immobiliari un’informazione dedicata allo scopo d’intercettarne i bisogni circa le principali tematiche relative all’“abitare oggi”. Questo significa per Confabitare operare in conformità dei principi espressi nella politica di trasparenza d’informazione per guidare e fare funzionare con successo la propria attività nella ricerca costante delle condizioni ideali per il soddisfacimento del bisogno di conoscenza dei propri associati. Interverranno nelle varie puntate professionisti ed esperti dei vari settori per affrontare le tematiche in modo esauriente, competente, ma chiaro per i telespettatori. Ci sarà inoltre la partecipazione del presidente di Confabitare Alberto Zanni.